Прожил 98 лет и был "лицом Независимости" Украины: как выглядит могила выдающегося политика Юхновского

Юхновский работал ученым до последних дней жизни

Сегодня, 26 марта, исполняется ровно год со дня смерти выдающегося украинца Игоря Юхновского. Известный физик-теоретик и политический деятель ушел из жизни в возрасте 98 лет, оставив после себя богатое наследие и огромный вклад в становление независимости Украины.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Игоря Юхновского и где он похоронен. Мы узнали некоторые факты его жизни.

Игорь Юхновский — что о нем известно

Игорь Рафаилович Юхновский родился 1 сентября 1925 года (в этом году ему бы исполнилось 100 лет) в селе Княгинино Ровенской области.

Высшее образование получил во Львовском университете по специальности физика, там защитил диссертацию. Юхновский является автором порядка 500 научных работ, из них — 7 монографий, изданных в Украине и за рубежом.

Игорь Юхновский написал около 500 научных работ, Фото: Голос Украины, Виталий Шевченко.

В 1960-х годах Игорь Юхновский сделал ряд важных исследований в области теории систем заряженных частиц. В 1969 году он возглавил созданный во Львове Отдел статистической теории конденсированных состояний Института теоретической физики АН УССР, а в 1990-м году на его основе создал Институт физики конденсированных систем НАН Украины.

Игоря Юхновского называли "лицом Независимости" Украины, Фото: Glavcom

Во Львовской области Юхновский был активным общественным деятелем, а в 1990 году начал политическую карьеру, став народным депутатом Украины. Игоря Юхновского называют "создателем" Украины и "лицом ее Независимости", поскольку он стал автором идеи референдума 1 декабря 1991 года, который закрепить независимость нашей страны.

Игорь Юхновский оставив после себя богатое наследие

Юхновский также был кандидатом в президенты на первых выборах Украины, но занял пятое место. С 2006 по 2010 год ученый исполнял обязанности главы Украинского института национальной памяти и был его соучредителем. До конца своих дней он занимался научной деятельностью.

Игорь Юхновский прожил 98 лет

Как выглядит могила Игоря Юхновского и где он похоронен

Выдающегося украинского политика и ученого не стало 26 марта 2024 года. Юхновский скончался на 99-м году жизни во Львове.

Игорь Юхновский умер 26 марта 2024 года

Его похоронили на Лычаковском кладбище в семейном склепе, рядом с женой Ниной, которую он пережил на 6 лет. В последний путь Игоря Юхновского провожали известные украинские деятели и сотни горожан.

Игоря Юхновского похоронили в семейном склепе

Игорь Юхновский похоронен на Лычаковском кладбище

На месте семейного склепа семьи Юхновских установлена обычная гранитная плита с крестом и венком вокруг него. На плите выгравированы строчки из стиха Лины Костенко: "І все на світі треба пережити. Бо кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт".

Как выглядит могила Игоря Юхновского

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила выдающегося академика Патона, который умер в возрасте 101 года. Он пережил жену и даже дочь.