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Прожил 98 лет и был "лицом Независимости" Украины: как выглядит могила выдающегося политика Юхновского

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Как выглядит могила политика Игоря Юхновского Новость обновлена 26 марта 2025, 11:19
Как выглядит могила политика Игоря Юхновского. Фото Колаж "Телеграфа"

Юхновский работал ученым до последних дней жизни

Сегодня, 26 марта, исполняется ровно год со дня смерти выдающегося украинца Игоря Юхновского. Известный физик-теоретик и политический деятель ушел из жизни в возрасте 98 лет, оставив после себя богатое наследие и огромный вклад в становление независимости Украины.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Игоря Юхновского и где он похоронен. Мы узнали некоторые факты его жизни.

Игорь Юхновский — что о нем известно

Игорь Рафаилович Юхновский родился 1 сентября 1925 года (в этом году ему бы исполнилось 100 лет) в селе Княгинино Ровенской области.

Высшее образование получил во Львовском университете по специальности физика, там защитил диссертацию. Юхновский является автором порядка 500 научных работ, из них — 7 монографий, изданных в Украине и за рубежом.

Игорь Юхновский
Игорь Юхновский написал около 500 научных работ, Фото: Голос Украины, Виталий Шевченко.

В 1960-х годах Игорь Юхновский сделал ряд важных исследований в области теории систем заряженных частиц. В 1969 году он возглавил созданный во Львове Отдел статистической теории конденсированных состояний Института теоретической физики АН УССР, а в 1990-м году на его основе создал Институт физики конденсированных систем НАН Украины.

Игорь Юхновский
Игоря Юхновского называли "лицом Независимости" Украины, Фото: Glavcom

Во Львовской области Юхновский был активным общественным деятелем, а в 1990 году начал политическую карьеру, став народным депутатом Украины. Игоря Юхновского называют "создателем" Украины и "лицом ее Независимости", поскольку он стал автором идеи референдума 1 декабря 1991 года, который закрепить независимость нашей страны.

Игорь Юхновский
Игорь Юхновский оставив после себя богатое наследие

Юхновский также был кандидатом в президенты на первых выборах Украины, но занял пятое место. С 2006 по 2010 год ученый исполнял обязанности главы Украинского института национальной памяти и был его соучредителем. До конца своих дней он занимался научной деятельностью.

Игорь Юхновский
Игорь Юхновский прожил 98 лет

Как выглядит могила Игоря Юхновского и где он похоронен

Выдающегося украинского политика и ученого не стало 26 марта 2024 года. Юхновский скончался на 99-м году жизни во Львове.

Игорь Юхновский
Игорь Юхновский умер 26 марта 2024 года

Его похоронили на Лычаковском кладбище в семейном склепе, рядом с женой Ниной, которую он пережил на 6 лет. В последний путь Игоря Юхновского провожали известные украинские деятели и сотни горожан.

Игорь Юхновский
Игоря Юхновского похоронили в семейном склепе
Игорь Юхновский
Игорь Юхновский похоронен на Лычаковском кладбище

На месте семейного склепа семьи Юхновских установлена обычная гранитная плита с крестом и венком вокруг него. На плите выгравированы строчки из стиха Лины Костенко: "І все на світі треба пережити. Бо кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт".

Могила Игоря Юхновского
Как выглядит могила Игоря Юхновского

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила выдающегося академика Патона, который умер в возрасте 101 года. Он пережил жену и даже дочь.

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#Политик #Могила #Игорь Юхновский