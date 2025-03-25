Элитный Lamborghini разбился в Киеве: что известно о машине и как она попала в Украину (фото)

Для автомобиля это уже третья авария

В Киеве элитный Lamborghini Urus въехал в забор. Такой автомобиль в новом состоянии может обойтись владельцу 290 до 470 тысяч долларов, хотя конкретный экземпляр владельцу обошелся дешевле.

Информация о ДТП появилась в локальной facebook-группе "Киев автомобильный". Там сообщили, что впервые этот автомобиль в Киеве заметили лишь 24 марта.

Хотя информацию о владельце автомобиля найти не удалось, однако по данным из открытых источников можно увидеть, что у транспортного средства история была непростой.

Автомобиль был привезен в Украину 27 июля 2024 года, а зарегистрировали его на физическое лицо, проживающее в Соломенском районе Киева.

15 января 2025 года автомобиль был перерегистрирован из-за потери свидетельства о регистрации.

Любопытно, что номера у автомобиля Ровенские.

К слову о номерах. Они обошлись владельцу в 72 тысячи гривен.

Автомобиль до этого происшествия уже был в ремонте из-за серьезного повреждения передней части. В первую аварию он попал 25 августа 2023 года, а затем в еще одну 21 мая 2024 года. Из-за этого на аукционе его продали за 141 тысячу долларов, в то время как ремонт оценили в почти 250 тысяч долларов.

На сайте аукциона, кстати, есть фотографии того, как выглядел автомобиль до ремонта.

Как сообщалось ранее, в Киеве на днях автомобиль Range Rover на высокой скорости врезался в грузовик, в результате чего водитель внедорожника погиб на месте.