Кто такой спецпредставитель Трампа Гренелл, опозорившийся заявлениями о ядерном оружии Украины

Украинцев возмутили его заявления

Ричард Гренелл, специальный представитель президента США Дональда Трампа, опозорился высказыванием о Будапештском меморандуме. Американец заявил, что у Украины якобы никогда не было своего ядерного оружия – оно, мол, всегда принадлежало России.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Ричарде Гренелле. В ноябре западные СМИ писали, что Трамп рассматривал возможность сделать его специальным представителем по урегулированию российско-украинской войны.

Чем известен Ричард Гренелл

Ричард Гренелл родился в 1966 году в городе Дженисон, штат Мичиган. Получил степень бакалавра государственного управления в Евангельском университете в Спрингфилде, штат Миссури и степень магистра государственного управления в Школе государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета.

Ричард Гренелл. Фото Washington Blade/Michael Key

Гренелл является членом Республиканской партии. Он считается первым открытым геем, занимавшим должность в кабинете министров США.

Карьера в государственном управлении:

представитель Государственного департамента США в ООН во время администрации Джорджа Буша

посол США в Германии (2018-2020)

специальный представитель президента по вопросам мирных переговоров по Сербии и Косово (2019-2021)

исполняющий обязанности директора Национальной разведки (2020)

Скандальный посол в Германии

Его кандидатуру утверждали в Сенате долгих 8 месяцев. Причина в его скандальных комментариях в соцсетях. Он яростно спорил со всеми, кто критиковал Трампа и Республиканскую партию.

В конце концов, в мае 2018-го Гренелл все же стал послом в Германии. Там он также отметился чередой скандалов — жестко критиковал немецкие компании, которые вели бизнес с Ираном. Трамп тогда вывел США из иранского ядерного соглашения. Также посол угрожал вывести американские войска из ФРГ из-за строительства "Северного потока-2" и недостаточных расходов на оборону.

Что Ричард Гренелл говорил об Украине

В июле 2024 года он предлагал создание "автономных зон" как средство прекращения войны. Гренелл также говорил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем.

На фоне скандальных заявлений Гренелла, что ядерное оружие на территории Украины якобы всегда было российским, "Телеграф" напомнил, что такое Будапештский меморандум. В результате его подписания Киев потерял ядерное оружие и получил взамен фальшивые (как показала война РФ против Украины) гарантии безопасности.