Его называли главным мошенником 90-х: где похоронен основатель "МММ" Мавроди, который имел украинские корни

Мошенник организовывал финансовые пирамиды по всему миру

Сегодня, 26 марта, седьмая годовщина смерти основателя крупнейшей в истории России финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди. Люди вкладывали средства в акции, которые назывались "билеты МММ", в том числе участвовали 15-20 миллионов вкладчиков. Однако деньги людям не вернули. Также мы рассказывали, где сейчас бывшая жена покойного Мавроди, которую называли "королевой МММ".

"Телеграф" расскажет больше о деятельности известного мошенника 90-х, почему он умер, и где похоронили.

Что известно о Сергее Мавроди

Мавроди родился в 1955 году в Москве. Его отец происходил из Донбасса, поэтому Сергей частично имел украинское, а также греческое происхождение. Мальчик родился с врожденным двусторонним пороком сердца, поэтому врачи сомневались, доживет ли он до 18 лет.

Мавроди имел хорошую память, проявлял способности к математике и физике. Так после школы он поступил в Московский институт электронного машиностроения. В течение трех лет он работал в одном из московских научно-исследовательских университетов.

Мавроди работал в научно-исследовательском университете, фото из сети

После этого Мавроди начал работать охранником в метро и продавал пиратские видеозаписи. За это его задерживали правоохранители, но наказания удалось избежать.

В 1989 году Мавроди создал компанию "MMM", из которой позже возникла одноименная финансовая пирамида. В 1994 году акции появились в свободной продаже. За несколько месяцев стоимость каждой акции выросла в 127 раз, а вкладчиков было от 10 до 15 миллионов россиян.

Впоследствии Мавроди арестовали за сокрытие налогов от доходов. Тогда его обязали уплатить в российский бюджет около 50 миллиардов рублей. В тот период мужчина решил зарегистрировать себя кандидатом в депутаты Госдумы РФ. Ему удалось попасть в парламент и выйти из-под стражи.

Мавроди находился под арестом, фото из сети

В 1997 году "МММ" признали банкротом, соответственно средства вкладчикам не вернули. Это сопровождалось массовыми протестами в России и общественным негодованием. Дело расследовали несколько лет, и Мавроди избрали приговор — 4 года и 6 месяцев за решеткой. Однако в этот срок вошло нахождение мошенника в следственном изоляторе, поэтому через месяц после приговора он вышел на свободу.

В 2011 году Мавроди создал новую компанию "МММ-2011", а через год — "МММ-2012". Участники должны были обмениваться деньгами через интернет-кошельки и делать банковские переводы. Пирамида потерпела крах.

Пирамида Мавроди "МММ" провалилась, фото из сети

Интересно, что в 2012 году Мавроди создал политическую партию "МММ" ("Мы Имеем Цель") в Украине. Она выдвигала Дениса Пушилина, впоследствии ставшего террористом "ДНР", кандидатом в депутаты на выборах в Верховную Раду.

Кроме того, Мавроди был основателем проекта MMM-Global, работавшего на африканские страны. Параллельно он пытался создать финансовые пирамиды в странах Азии – Индонезии, Малайзии, Бангладеше и других.

Мавроди создавал Мавроди по всему миру, фото из сети

К тому же выяснилось, что "МММ" финансирует оккупантов на Востоке Украины: "Финансирование пунктов вербовки наемников осуществляется, в том числе, и такими, казалось бы, забытыми структурами, как МММ. Двое мошенников из этой структуры являются представителями террористической организации "ДНР" на территории Российской Федерации в Курганской области".

Смерть и могила Сергея Мавроди

В 2018 году Мавроди стало плохо на автобусной остановке в Москве. Тогда он почувствовал боли в сердце, и один из прохожих вызвал ему "скорую". Мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице. Мавроди было 62 года.

Тело мошенника в течение 4 дней лежало в морге, потому что за ним никто не приходил. Он был разведен с женой-украинкой из Запорожья Еленой Павлюченко, а с младшим братом Вячеславом имел плохие отношения.

Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище на деньги вкладчиков "МММ". Ему установили гранитный монумент с портретом и маленьким крестом. Также там есть особый символ – плита в виде американского доллара со статуей Свободы. Посредине монеты есть трещина, которую авторы памятника сделали специально. А на надгробной плите воспроизвели раскрытую книгу Гете — "Фауст".

Могила Мавроди в Москве, фото из сети

Мавроди установили памятник с долларом, фото из сети

Книга Гете на могиле Мавроди, фото из сети

"Где то немногие, кто век свой познавали, Ни чувств своих, ни мыслей не скрывали, С безумной смелостью толпе навстречу шли? Их распинали, били, жгли…", — написано на плите.

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