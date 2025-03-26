Полковник посадки не штурмует: нардеп назвал три свои задачи на фронте

С трех лет Сергей Рудик почти два года в зоне боевых действий

Мобилизированный в начале полномасштабного российского вторжения действующий депутат Верховной Рады не будет с автоматом в руках штурмовать посадки, но даже на определенном расстоянии от линии фронта он рискует жизнью.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп-мажоритарщик из Черкасской области, член группы "За будущее" Сергей Рудык. Он объяснил основные задачи в зоне боевых действий.

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По его словам, он призывался в звании майора запаса, а сейчас служит в чине полковника.

— В основном, это функции, связанные с управлением войсками. Уже прошли три воинские части за этот период, два рода войск. Последний период – это Запорожское направление. Из трех лет я почти два года в зоне боевых действий, — рассказывает Сергей Рудык.

Из задач, которые он выполнял, это обмены пленными и телами погибших героев, обеспечение ротации миссий МАГАТЭ, которые раз в месяц приезжают на Запорожскую АЭС.

— К сожалению, эта часть работы стала довольно опасной даже для самих экспертов. Так, в начале декабря прошлого года в машину МАГАТЭ прилетел российский FPV. Я ехал в соседней машине как руководитель этой группы. И им было немного легче, поскольку у них бронированные капсулы. Если бы FPV попал в мою машину, то я бы сегодня с вами здесь не сидел, — заметил нардеп.

Напомним, Рудык стал на защиту Родины в марте 2022 года, поэтому в реестре НАПК не было его декларации.