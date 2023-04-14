Что смотреть на Пасху. Четыре новых фильма о вере в Бога (видео)

Истории святого антифашиста и малолетнего преступника, выдававшего себя за ксендза, основаны на реальных событиях

В день светлого праздника Пасхи, который в этом году выпал на 5 мая, "Телеграф" подобрал для вас лучшие фильмы последних лет, рассказывающие об обретении веры.

"Тайная жизнь"

В 2007 году Франц Егерштеттер, австрийский крестьянин из в Санкт-Радегунда, был причислен к лику блаженных Римско-католической церкви Бенедиктом XVI – очередной парадокс истории, когда бывший член Гитлерюгенда признал мучеником человека, ставшего символом австрийского Сопротивления.

В 1943 году этот набожный отец троих детей, прислуживавший в местной церкви, был казнен за отказ служить в Вермахте. Егерштеттер был готов нести службу в санитарных частях, но не хотел воевать. После его ареста семья стала изгоями в родной деревне, но и жена, и трое дочерей Франца пережили войну и присутствовали на процедуре беатификации Егерштеттера в Ватикане.

Эту историю перенес на экран живой классик американского авторского кино Терренс Малик, известный своими абстрактными, философско-поэтическими лентами. В отличие от них, фильм "Тайная жизнь" рассказывает простую историю, но точно также мучительно красив. Пронзительные виды альпийской природы подчеркивают силу духа и веры героя фильма, который пошел на смерть ради своих убеждений.

"Тайная жизнь" – фильм эмоционально тяжелый, но при этом режиссер старательно уходит от экранной жестокости: истязания героя в тюрьме показаны отстраненно, без привычного натурализма, казнь и вовсе остается за кадром. Но главное, это очень поэтичный и возвышенный фильм, чья красота, лишенная пафоса байопиков, конгениальна силе и красоте его героев.

США-Германия, 2019 год, режиссер – Терренс Малик. В ролях: Аугуст Диль, Микаэль Нюквист, Юрген Прохнов, Бруно Ганц, Мартин Вуттке и др.

"Тело Христово"

Один из лучших польских фильмов последних лет также основан на реальных событиях. Это история малолетнего преступника по имени Даниэль, который обрел веру в тюрьме. Поначалу служба становятся для него единственной отдушиной в жестокой реальности "малолетки" с ее каждодневной практикой выживания. А затем приходит понимание своего истинного предназначения в жизни, но для отсидевшего зэка путь в семинарию заказан. И тогда, разжившись одеждой священнослужителя, Даниэль уезжает в глубинку и выдает себя за ксендза.

Финал этой истории заведомо драматичен. Но история духовного преображения жителей небольшого польского села, где молодым людям нечем себя занять, кроме пьянства, наркотиков и гонок на машинах под кайфом, принесла режиссеру Яну Комасу международную известность (фильм даже номинировался на иностранный "Оскар"). Когда воскресная служба в церкви давно стала формальностью, только искренние и страстные проповеди Даниэля – он плохо знает писание, но может вдохновенно прочитать рэп, способны вернуть людям веру. В первую очередь, в самих себя.

Польша, 2019 год, режиссер – Ян Комаса. В ролях: Бартош Беленя,Александра Конечна, Элиза Рыцембель, Здзислав Вардей и др.

"Дневник пастыря" ("Первая реформатская церковь")

Пол Шредер, сценарист классического "Таксиста" о полубезумном ветеране Вьетнама, снял несколько заметных фильмов, но последние двадцать лет делал во всех смыслах ужасное кино. И вдруг 72-летний ветеран кино, давно списанный киноманами со счетов, создал свой главный шедевр.

Вопросы веры – не пустой звук для Шредера. Выходец из строгой семьи кальвинистов, он в молодости собирался стать священником, пока однажды не открыл для себя кино. Именно Шредер написал сценарий "Последнего искушения Христа", экранизацию скандальной книги об "альтернативной" земной жизни Иисуса, избежавшего казни на кресте.

Зрителям, привыкшим к динамичным фильмам, "Дневник пастыря" может показаться несколько старомодным: неспешный, тщательно выверенный в каждом слове и кадре, он наследует великой классике кино как визуальными средствами, так и тематически – большие фильмы прошлого всегда поднимали большие вопросы.

Теряющий веру отец Толлер – страдающий алкоголизмом ветеран войны, потерявший сына в Ираке, вдобавок умирающий от рака, явно продолжает линию изломанных героев Шредера, которые в одиночку сражаются со всем миром. Но едва ли не впервые такой герой не только выигрывает заведомо безнадежную войну, снова обретая веру и гармонию. Он еще и дает шанс на возрождение умирающему миру вокруг него.

США, 2017 год, режиссер – Пол Шредер. В ролях: Итан Хоук, Аманда Сейфрид, Виктория Хилл и др.