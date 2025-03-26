Атак "Шахедами" станет больше? У россиян появились новые площадки для запуска дронов (карта)

За последние месяцы Россия отточила тактику дроновых атак

В России появилось три новых площадки для запуска беспилотников "Шахед" по Украине. В связи с этим количество запущенных дронов во время атак может увеличиться.

Об этом пишет РБК-Украина. Согласно данным издания, все три площадки появились в районе Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае России. При этом известно, что есть аналогичных площадок в этом районе уже функционируют.

"Это может позволить агрессору нарастить количество запущенных "Шахедов" во время одной атаки, то есть за один день или ночь", — говорится в материале.

Как известно, далеко не все вражеские дроны летят точно и по правильным координатам, потому нередко они поражают гражданские объекты в Украине. При этом, как отмечает издание, нельзя исключать того, что отдельные удары российских военных наносятся умышленно по гражданским зданиям.

За последние месяцы Россия отточила тактику дроновых атак. Враг выпускает рой дронов (как ударных, так и ложных) на один объект, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону. При этом, дроны при подходе к цели маневрируют по высотам — то летят слишком высоко, то слишком низко, в результате чего они исчезают с радаров.

Всего за одну ночь россияне могут запустить по Украине 100-200 таких беспилотников. Это, естественно, значительно усложняет работу ПВО.

Запуск "Шахедов" с Приморско-Ахтарска по Украине

Во время воздушных тревог мониторинговые каналы неоднократно сообщали об угрозе запуска "Шахедов" именно с этой территории. При этом, нередко оттуда противник бьет по Одессе.

Также, например, в Воздушных силах сообщают, что в ночь на 26 марта года противник атаковал 117 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда – Крым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2025 года по военному аэродрому в Краснодарском крае на окраине города Приморско-Ахтарск, откуда российские войска запускают "Шахеды", был нанесен удар.