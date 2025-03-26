"Внук парня, которого любила в школе, стал ее сыном в кино": жизнь и драмы знаменитой Клары Лучко

Актерский талант в красавице разглядел Александр Довженко

Двадцать лет назад, 26 марта, не дожив несколько месяцев до 80-летия, внезапно скончалась народная артистка СССР Клара Лучко, которая родилась в поселке Чутово под Полтавой и провела свое детство в Полтаве. Ее смерть была мгновенной и легкой – оторвался тромб.

В своем почтенном возрасте артистка Театра-студии киноактера была полна творческих и жизненных планов. За несколько дней до смерти Клара Степановна еще ездила на съемки многосерийного фильма, по сценарию которого в нее влюбляется мужчина…

В школе ее называли жирафой

— Кларе приписывали множество романов, — вспоминала уже также давно покойная двоюродная сестра артистки Галина Терентьевна Манько, у которой мне когда-то удалось взять интервью к годовщине со дня смерти Клары Лучко. Мы общались в небольшой квартире Галины Терентьевны на ул. Фрунзе (ныне Европейской) в Полтаве, в которой многое напоминало о знаменитой артистке. — Однажды ее дочь Оксана нашла в Интернете информацию о девяти любовниках матери и спросила, не ошиблись ли журналисты. "Девять? Почему так мало? Их у меня было гораздо больше", — пошутила Клара.

На самом деле в ее жизни было лишь двое мужчин — народный артист СССР Сергей Лукьянов, ее первый избранник, который рано умер, и Дмитрий Мамлеев, корреспондент "Известий", затем "Советской культуры", с которым она прожила до конца своих дней.

Клара Лучко с родителями и мужем Дмитрием Мамлеевым в Полтаве

— Наверное, полтавские ребята ухаживали за такой красоткой?

— Ну что вы, в шестнадцать лет мы еще были детьми! Хотя сестре нравился один парень — Слава, из школы № 2, где она училась (теперь в этом здании располагается Полтавская городская школа искусств имени Раисы Кириченко. — Авт.). Но о чувствах Клары он даже не догадывался, тем более был влюблен в некую Елену Веселову. И вот однажды они с Кларой встретились в Корпусном парке, который как раз напротив школы. Там до Второй мировой войны стояла парашютная вышка, с которой отдыхающие прыгали для развлечения. Недолго думая, Клара, чтобы привлечь внимание Славика, поднялась на вышку, надела парашют и… повисла в воздухе, потому что была легкой. Это не осталось незамеченным. На следующий день на школьном окне появился рисунок жирафы с парашютом – Слава нарисовал. Одноклассники дразнили высокую длинношеюю Клару жирафой. Она комплексовала из-за своего роста, поэтому сутулилась.

В 1942 году наши родственники выехали в эвакуацию в Джамбул (ныне Тараз. — Авт.) в Казахстане. После освобождения Полтавы Кларины родители вернулись на родину, а она к тому времени уже была студенткой ВГИКа, также эвакуированного в Казахстан, в Алма-Ату, и вместе с ним переехала в Москву. Степану Григорьевичу дали участок земли в переулке Сковороды, 10, где в 1956 году он построил дом на три комнаты, в который дочь приезжала только в гости. (Тот дом до сих пор сохранился в хорошем состоянии. С 1984 года в нем проживает третья владелица этого дома, пенсионерка Екатерина Харитоновна. — Авт.).

Дом, построенный Степаном Лучко в переулке Сковороды

Так вот, в Полтаву Клара не вернулась. А Слава стал военным, женился на Елене. И однажды, много лет спустя, Клара приходит на студию, чтобы посмотреть кинопробы парня, который должен был сыграть роль сына ее героини. Именно тогда снимался фильм "Карнавал" с Ириной Муравьевой в главной роли. Навстречу ей идет тучная женщина: "Клара, вы меня не узнаете? — спрашивает. — Я Елена Веселова из Полтавы, привезла внука для участия в пробах". Парня приняли на роль, причем без участия Клары. Таким образом, внук ее прежней симпатии стал ей сыном в кино.

Клара Лучко в фильме "Карнавал"

— Мечта стать артисткой у Клары Лучко возникла еще в детстве?

— Да, у нее и мама, Анна Ивановна Сирота, моя тетя, еще когда училась в церковно-приходской школе, играла в самодеятельном кружке. Даже исполняла роль Терпелихи в пьесе "Наталка Полтавка". Правда, не пела, и у Клары тоже голоса не было. Мы с сестрой любили устраивать домашние спектакли просто для себя. Вот и довоенная фотография сохранилась. Клара — посередине в милицейской форме (ее отец преподавал историю в школе милиции), справа — моя мама, "потерпевшая", и я, "карманник", слева.

А вообще, на Клару огромное впечатление произвела встреча с Любовью Орловой, которую считали идеалом красоты, в Полтаве. Чтобы пойти на дневной концерт знаменитой киноактрисы в местном театре, она прогуляла уроки! А потом вместе с подружками ходила по городу за актрисой, подглядывая за ней в повседневной жизни. Любовь Петровна даже что-то спрашивала у Клары. Конечно, сестра и представить не могла, что через несколько лет, в 1955-м, вместе с Орловой поедет на Каннский кинофестиваль.

Клара Лучко

Дома всегда разговаривала по-украински

Перебирая семейные фото, Галина Терентьевна постепенно воспроизводила историю жизни своей знаменитой двоюродной сестры:

— У нас разница в возрасте составляла всего год и месяц, я старше. Наши мамы — родные сестры. Мы росли вместе, хотя наши семьи жили не так близко.

Клара у мамы на руках, стоит – двоюродная сестра Галя

У родителей Клары была квартира в двухэтажном доме на улице Леваневского, 3 (сейчас Магдебургского Права. — Авт.). Но во время войны он был уничтожен оккупантами, на его месте позже построили пятиэтажку.

Родители Клары Лучко и дом на улице Леваневского в Полтаве

А наш дом находился на Чапаева, 25. Несмотря на расстояние, мы каждый день ходили друг к другу в гости. Родители Клары были партийными работниками, достаточно занятыми людьми. Ее мамы практически никогда не было дома, поскольку она в основном работала в районах. Помню, мы ездили к ней в Решетиловский район, где она возглавляла сельсовет. Да и Клара родилась не в Полтаве, а в Чутово. Там работали ее родители. Впоследствии Степана Григорьевича назначили директором совхоза в Яковцах под Полтавой. Позже его, как и моего отца, направили получать высшее образование среди так называемых парттысячников.

Клара Лучко (справа) с сестрой Галиной

А воспитанием Клары занималась еще одна сестра наших матерей (они были родом из Старых Санжар) — Килина Ивановна Сирота. Тетя Киля всю жизнь посвятила племяннице. В 1951 году, когда Клара родила дочь Оксану, она забрала ее в Москву. Там Киля и ушла в вечность, воспитав еще и внука Клары, Александра. (После смерти старшей сестры в 1968 году, которая долго перед этим болела, Килина вернулась в Полтаву ухаживать за вдовцом. Тем временем он предложил ей жениться. Однако их брак продолжался недолго — в 1972 году Степан Лучко умер. После этого Клара снова забрала тетю-мачеху к себе. Сестры и их общий муж похоронены в Полтаве в одной могиле. — Авт.). .

Могила родных Клары Лучко

— Наверное, имя своей дочери ее родители-коммунисты выбрали неслучайно…

– Да, она названа в честь Клары Цеткин. А могла быть и Розой в честь Розы Люксембург. Родители долго выбирали между именами двух революционерок.

— А у кого Клара Лучко училась актерскому мастерству?

— Соседкой семьи Клары в эвакуации была Юлия Солнцева, жена Александра Довженко. Вот она и принялась с ней заниматься декламированием. Кстати, именно Довженко разглядел в моей сестре артистку, впервые увидев ее еще юной студенткой в художественном фильме "Мичурин". Известному режиссеру понравилось восхищенное выражение лица ее героини, слушавшей великого ученого.

Во ВГИКе Клара училась на курсе Сергея Герасимова. Жена режиссера Тамара Макарова обучала ее правильному русскому языку. У Клары был сильный украинский акцент. Особенно он проявлялся, когда студентка возвращалась после каникул, проведенных в Полтаве. Надо сказать, дома сестра всегда разговаривала по-украински, никогда не забывала родной язык. И как только слышала мой голос в телефонной трубке, тут же переходила на украинский. Она говорила на хорошем, грамотном украинском языке. А стихи читала просто отлично. Больше всего любила поэзию Леси Украинки.

"Я украинка, которая живет в Москве", — так говорила о себе Клара.

Клара Лучко

— Клара Степановна много рассказывала о своей работе?

— Никогда первой не заводила об этом разговор, не любила сплетен, которые обычно ходят об артистах. Не кичилась своей популярностью, не пыталась чем-то выделиться. Вела себя просто. Хотя, когда приезжала в Полтаву, все наши соседи сбегались посмотреть на нее.

— А это правда, что Клара Лучко, уже будучи знаменитой артисткой, шила платья у полтавской модистки?

– Правда. Мастерицу звали Юлией Константиновной, она была близкой приятельницей тети Кили. Юлия Константиновна обшивала всю нашу семью, мастером была необычайным. Могла и шляпку изящную сшить, и даже сапоги. Нас с Кларой в детстве она всегда одинаково одевала. А вот о себе не думала, боялась побеспокоить соседей даже тогда, когда плохо чувствовала себя, и просто бросала через форточку записку с просьбой вызвать врача.

Клара долго заказывала одежду у Юлии Константиновны. Во времена Советского Союза трудно было достать что-то порядочное из одежды. Тем более модное. А Клара любила хорошие вещи, у нее был врожденный вкус, просто идеальный. Привозила в Полтаву множество модных журналов, и они вместе с тетей Юлей придумывали фасоны. У портнихи были фантастические руки, она по картинке могла сшить что угодно. Сестра рассказывала, что Инна Макарова, с которой она жила в общежитии, просто умоляла ее отвезти к этой мастерице.

Помню, перед очередной поездкой за границу в составе советских деятелей культуры Клара заказала у Юлии Петровны платье и купальник.

Платья от полтавской модистки и коллекция шляпок

— Клара Степановна любила наряжаться? У нее было столько разнообразных шляпок…

— Я бы не сказала, что она очень модничала. Хорошо выглядеть сестру обязывала профессия. Особенно когда она начала ездить за границу. Рассказывала, что за иностранными кинозвездами несли по четыре чемодана одежды, в одном и том же платье они не появлялись на двух мероприятиях. Советские артистки тоже старались не отставать. Вот взгляните на эту фотографию. Это Клара на кинофоруме в Праге. Сзади надпись: "Платье и воротник мои, а лиса взята напрокат, но я не грущу"…

А шляпки действительно были ее слабостью, они позволяли всегда выглядеть нарядно. Одновременно штук двадцать лежали в ее гардеробе и коллекция постоянно обновлялась. Просто у нее было "шляпное" лицо. К ее классической красоте подходили любые головные уборы. Помню, говорила: "Как выйду из дома без шляпки, чувствую себя раздетой…"

Клара Лучко - шляпки были ее слабостью

— А вот на фотографии вижу Клару Лучко за вязанием. На обороте надпись: "В часы досуга. (Обратите внимание на кофточку, которую связала К. С. собственноручно.)" Она была рукодельницей?

— Умела только вязать. Но очень любила украинскую вышивку. Мы с моей матерью вышивали ей узоры. Был влюблен в народную вышивку и ее первый муж Сергей Лукьянов, актер театра имени Вахтангова. Однажды он попросил мою маму вышить для него настоящую украинскую сорочку. Наша бабушка, Анна Платоновна, по какой-то старинной выкройке сшила из полотна ее вручную, а уже мама вышила красными и черными нитками. Это был любимый наряд нашего зятя, он поехал в нем даже на гастроли в Англию. Известный актер Лоуренс Оливье, увидев сорочку, был настолько поражен ручной работой, что без ложной скромности, указывая на вышиванку, заявил: "Это мне!" Лукьянов снял рубашку и подарил новому другу.

На вопрос, какой фильм с участием сестры ей больше нравится, Галина Терентьевна ответила:

— "Кубанские казаки". После него Клара Лучко стала знаменитой. Песни из этой киноленты, появившейся еще в 1949 году, долго были популярны: "Ой, цветет калина…", "Каким ты был, таким ты и остался…". Кстати, вскоре после выхода фильма Клара и Сергей Лукьянов, который играл в картине главную роль, поженились.

Клара Лучко и Сергей Лукьянов

Очень нравятся "Цыган" и "Возвращение Будулая". Но самая сильная и сложная ее роль — в фильме "Тетя Маруся", снятом в восьмидесятые годы. По сценарию героиня всю жизнь посвятила чужим детям и их внукам, как наша тетя Киля.

Клара Лучко и Михай Волонтир в фильме "Цыган"

— Клара Степановна и в почтенном возрасте выглядела молодой и красивой. Она вас не посвящала в свои секреты красоты?

— Какие там секреты! Клара даже увлажняющими кремами пользовалась редко, разве что после снятия грима на ночь. Зарядкой заниматься ленилась. Говорила, что придумала собственную — потягиваться, лежа в постели. Красоту ей передала бабушка, папина мама. Старики рассказывали, что, когда она, будучи уже немолодой, заходила в церковь, все смотрели только на нее. Да и отец Клары, Степан Григорьевич, проживший 78 лет, имел ровную гладкую кожу. Это порода!

P.S. В 1996 году американцы назвали Клару Лучко "Женщиной мира", а англичане в 2000-м — "Женщиной тысячелетия". Сама Клара Степановна относилась к подобным титулам с иронией.

Фото автора, из открытых источников и из архива Полтавского краеведческого музея им. Василия Кричевского