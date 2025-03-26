В Украине скоро существенно подешевеет горючее

Названы срок удешевления горючего в Украине

Украинские водители могут рассчитывать на значительное удешевление топлива. Эксперты прогнозируют снижение цен на бензин, дизель и автогаз до 1 гривны за литр. Об этом заявляют ведущие аналитики топливного рынка Украины.

Как пишет delo.ua, мировые цены на нефть остаются низкими, несмотря на санкции США против иранской нефти и планы ОПЕК+ сократить добычу на 5,85 млн баррелей в сутки. По состоянию на 21 марта майские фьючерсы нефти Brent стоили $72,16 за баррель, а WTI — $68,28.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что цены могут дополнительно снизиться на 1 гривну за литр. "Я не исключаю, что на этой неделе мы увидим дополнительное понижение," — отмечает эксперт.

Михаил Шубан, основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG, прогнозирует удешевление автогаза на 30-50 копеек за литр. "Погода уже теплая и должно увеличиться потребление. Но сейчас на рынке еще очень большие остатки горючего", — рассказывает он.

Дмитрий Леушкин, основатель группы компаний "Прайм", подтверждает потенциал понижения цен. "Есть все основания говорить о снижении цен на бензин и дизель еще на 1 грн/л. Это произойдет к началу апреля", — отмечает эксперт.

По состоянию на 25 марта, по данным портала Минфин, средняя цена бензина А-95 на АЗС снизилась до 55,70 грн/л, дизельное топливо стоит 54,37 грн/л, а автогаз – 36, 34 грн/л. Сети OKKO, WOG и БРСМ-Нефть уже ввели дополнительные скидки: 5 грн/л на бензин и дизель, 3 грн/л на газ.

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