Нардеп-фронтовик о мобилизации депутатов Верховной Рады: "Покажите, что вы такие, как все"

Украинский парламент мог бы омолодиться, говорит Сергей Рудык

Предложение действующего нардепа Сергея Рудика, призванного на службу в ряды ВСУ в марте 2022 года, мобилизоваться двум сотням депутатов Верховной Рады, прошедших по спискам политических партий, не получило должного отклика.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп-мажоритарщик из Черкасской области, член группы "За будущее" Сергей Рудык. Он объяснил, почему почувствовал легкое похолодание в отношениях с коллегами.

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— Никто там особо не отреагировал. Но популизмом это не назовешь, потому что говорят, как же будет существовать парламент, если все пойдут на войну? Я подчеркиваю — речь о депутатах-"списочниках". По регламенту деятельности Верховной Рады, если бы депутат-"списочник" пошел на войну, то на его место стал бы представитель его политической силы, — объясняет фронтовик.

По его мнению, таким образом Верховная Рада могла бы омолодиться.

— Общеизвестно, что первые полгода деятельности нового политика — это "золотой" период, когда у тебя есть энергия, ты хочешь что-то изменить. А этому парламенту явно это не помешало бы — приход новых людей. Ничего бы страшного не случилось, — считает народный избранник.

При этом с мажоритарщиками есть вопросы, потому что во время действия закона о военном состоянии перевыборы в мажоритарных округах не проводятся, говорит Сергей Рудык.

— И если бы депутат-мажоритарщик пошел [на войну] и сложил депутатские полномочия, то округ остался бы без депутата, и до конца действия военного положения там бы перевыборы не провели. Что не скажешь о "списочнике": он бы ушел, дал возможность коллегам по своей же политической силе подняться вверх по списку, ЦИК в течение недели подтвердил бы его полномочия и всем было бы хорошо, — говорит полковник ВСУ.

Он добавил, что полномочия этой Рады уже закончились бы, если бы не военное положение.

— Пять лет — более, чем достаточный срок, чтобы сделать все, что ты планировал сделать для страны. Теперь покажи другим примером, что ты такой же, как все. И тогда совсем по-другому общество реагировало бы на призывы политиков, государственных деятелей, министров, депутатов местных советов к мобилизации всех и вся, — подытожил Сергей Рудык.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" свои три основные задачи на фронте.