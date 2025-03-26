"Путин тянет время": Трамп удивил заявлением о мирном соглашении

Президент США снова напомнил о больших потерях обеих сторон в войне

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о текущем состоянии украинско-российской войны. Он заявил, что Россия во главе с Путиным, вероятно, затягивает время в вопросе мирного соглашения о войне в Украине.

Об этом он заявил во время эксклюзивного интервью для медиаплатформы Newsmax в эфире программы Greg Kelly Reports, транслировавшейся из комнаты Рузвельта Белого дома.

По словам Трампа, на полях сражений еженедельно погибают около 2500 военных. "Я вижу ужасные фотографии полей боев, где разбросаны человеческие останки. Современное оружие, особенно беспилотники, превратили эту войну в настоящую мясорубку", — отметил президент США. Для него не важно, граждане какой страны гибнут – это трагедия в любом случае.

Политик высказал предположение, что как Россия, так и Украина хотят завершить конфликт, однако, вероятно, намеренно затягивают процесс. "Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они намеренно затягивают", — подчеркнул Трамп в интервью.

Ранее "Телеграф" также писал, что у Трампа опозорились на весь мир, сказав, что ядерное оружие Украины, которое мы передали России в рамках Будапештского меморандума, было российским на самом деле, а не украинским. Украина вроде бы ее просто отдала обратно. Это заявление вызвало волну негодования среди политиков.