Фэйковий Шерлок Холмс, хиппи-наркоман, слепой детектив и другие

На Netflix вышла долгожданная третья часть похождений детектива Бенуа Блана — "Достать ножи: Воскрешение покойника". В связи с этим без преувеличения эпохальным событием "Телеграф" собрал для вас фильмы и сериалы, чьи герои-сыщики не уступают в своей эксцентричночти персонажу Дэниела Крейга.

Незрячий детектив Чон. "Слепой детектив"

Каких только сыщиков не бывает на свете! Божий одуванчик миссис Марпл из романов Агаты Кристи, неподъемный толстяк Ниро Вульф, никогда не покидавший своего дома (цикл романов Рекса Стаута); сыщик, страдающий синдромом Туретта ("Сиротский Бруклин"), холистический детектив Дирк Джентли и даже продавший душу дьяволу из "Сердца Ангела". Но дальше всех пошел легендарный режиссер, сценарист и продюсер из Гонконга Джонни То, который додумался сделать своего сыщика незрячим. "Слепой детектив" с его странноватым юмором и вялой детективной интригой не стал очередным шедевром Джонни То, но образ запомнился.

Гонконг-Китай (2013), режиссер – Джонни То. В главных ролях: Энди Лау, Сэмми Чен, Га Тау и другие.

Беременный коп Мардж Гандерсон. "Фарго"

Френсис Мардорманд не зря получила "Оскар" за роль полицейской на седьмом месяце беременности, которая, несмотря на свое положение, ведет расследование цепочки жестоких немотивированных убийств. Тяжело переваливаясь, как утка, но при этом излучая тонны женского обаяния, Мардж Гандерсон кажется обманчиво простоватой и мягкой, как ее недотепа-муж. Но когда настанет решающий момент, спустит курок недрогнувшей рукой. Незабываемый персонаж из классического фильма Джоэла и Этана Коэнов, положившего начало популярному сериалу.

США (1996), режиссер – Джоэл Коэн. В главных ролях: Фрэнсис Макдорманд, Уильям Мэйси, Стив Бушеми, Петер Стормаре, Джон Кэрролл Линч и другие.

Фальшивый Шерлок Холмс. "Без единой улики"

"А что, если никакого Шерлока Холмса и правда не было?" – спросили себя создатели этой комедии по-британски и дали единственный разумный ответ: значит, его нужно придумать! Сэр Бен Кингсли играет доктора Ватсона, который сам распутывает все сложные преступления, но из-за врожденной скромности приписывает расследования вымышленному сыщику. А когда публика требует предъявить ей великого Шерлока Холмса, Ватсону приходится нанять пьющего актера-неудачника. Майкл Кейн неподражаем в роли напыщенного болвана, их словесные пикировки с героем Бена Кингсли выдержаны в лучших образцах английского юмора.

Британия (1988), режиссер — Том Эберхардт. В главных ролях — Бен Кингсли, Майкл Кейн, Джеффри Джонс, Пол Фримен и другие.

Жак Клузо, инспектор-идиот. "Розовая Пантера"

Великий комик Питер Селлерс сыграл в шести сериях фильма "Розовая Пантера", в которых воплотил образ инспектора Клузо, человека-катастрофы, чья некомпетентность граничит с идиотизмом. Эгоцентричный и напыщенный, Клузо считает себя неотразимым любовником и величайшим сыщиком на свете. Но при этом он фантастически удачлив, так что все дела раскрывает по чистой случайности. Селлерс, этот эгоистичный и невероятно обаятельный большой ребенок, передал частичку своей личности Клузо, что делает фигуру инспектора очень смешной и трогательной даже в финальных фильмах серии, один другого глупее.

"Розовая Пантера" (1963), "Выстрел в темноте" (1964), "Возвращение Розовой Пантеры" (1975), "Розовая Пантера наносит новый удар" (1976), "Месть Розовой Пантеры" (1978), "След Розовой Пантеры" (1982). США, режиссер — Блейк Эдвардс. В главных ролях — Питер Селлерс, Капуцин, Дэвид Нивен, Роберт Лоджа, Герберт Лом и другие.

Специальный агент Дейл Купер. "Твин Пикс"

"Дайана, сегодня 24 февраля и я въезжаю в небольшой городок под названием Твин Пикс", – вспомним первые слова специального агента ФБР Дейла Купера в самом знаменитом телесериале. Агент Купер был настолько проницателен, что смог предсказать даже дату начала войны в Украине, на что обратили внимание пользователи интернета. Образ обаятельного и чудаковатого агента, который распутывал преступления благодаря предчувствиям и снам, стал таким же уникальным и стилеобразующим, как и сам сериал. Начиная "палп фикшеном" Престона Чайлда о похождениях агента ФБР Пендергаста и заканчивая многослойным, тревожным персонажем Мэтью Макконахи в другом знаменитом сериале.

США (1990-1991), создатели — Дэвид Линч и Марк Фрост. В главных ролях: Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Майкл Хорс, Майкл Онткин, Рэй Уайз, Грейс Забриски, Лара Флинн Бойл, Дэвид Патрик Келли, Шерилин Фенн, Пайпер Лори, Джек Нэнс и другие.

Проницательный доктор Лайтман. "Обмани меня"

У главного героя сериала, гениального доктора Кела Лайтмана и его помощников нет отбоя в клиентах. Сутки напролет они участвуют в расследования ФБР и работают на частных лиц, оказавшихся в беде, ведь доктор Лайтман – мастер распознавания лжи. Он обладает уникальной способностью поймать лжеца на слове благодаря микромимическим движениям лица, которые люди совершают безотчетно. Это делает героя Тима Рота непревзойденным в профессии и не особенно счастливым в личной жизни. Великолепная детективная интрига унавожена нехитрым тезисом – вся наша цивилизация построена на обмане.

США (2009-2011), создатель — Брайан Грейзер. В главных ролях — Тим Рот, Брендан П. Хайнс, Моника Рэймунд, Дженнифер Билз.

Школьный ботаник Брэндан Фрай. "Кирпич"

Блестящий дебют Райана Джонсона, постановщика трилогии "Достать ножи". Странный подросток в исполнении 24-летнего Гордон-Левитта ведет себя, как Хамфри Богард в образцовой роли детектива Сэма Спейда из "Мальтийский сокола". Он точно также иронически щурится, говорит отточенными фразами в стиле королей "черного романа" Дэшиела Хэммета и Реймонда Чендлера, наконец, он ведет опасное расследование. Все это происходит в средней школе провинциального американского городка, и все очень серьезно – ведь подростки очень жестоки. Почти также, как киношные гангстеры.

США (2005), режиссер – Райан Джонсон. В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Лукас Хаас, Мэтт О’Лири, Эмили Де Рэйвин и другие.

Детектив-хиппи "Док" Спортелло. "Врожденный порок"

Перманентно обкуренный хиппи, распутывающий преступления не выходя из состояния измененного сознания, явно был подсмотрен писателем Томасом Пинчоном в фильме братьев Коэн "Большой Лебовски". Но если Дюдя был втянут в криминальную интригу помимо своей воли, то "Док" Спортелло в великолепном исполнении Хоакина Феникса постоянно сует голову в пасть аллигатору по собственной воле. Он то испытывает прозрения, то безбожно тупит, но без устали скручивает "косячки" и, как ищейка, идет по следу. Исключительно странный фильм и очередной незабываемый персонаж.

США (2014), режиссер – Пол Томас Андерсон. В главных ролях: Хоакин Феникс, Джош Бролин, Оуэн Уилсон, Риз Уизерспун, Бенисио дель Торо, Мартин Шорт и другие.

Ранее "Телеграф" писал, как музыка из "Криминального чтива" стала культовым саундтреком.