Не лише "Дістати ножі": 8 найнезвичніших кінодетективів

Фейковий Шерлок Холмс, хіпі-наркоман, сліпий детектив та інші

На Netflix вийшла довгоочікувана третя частина пригод детектива Бенуа Блана — "Дістати ножі: Воскресіння покійника". У зв’язку з цією, без перебільшення, епохальною подією "Телеграф" зібрав для вас фільми й серіали, чиї герої-детективи не поступаються своєю ексцентричністю персонажеві Деніела Крейґа.

Незрячий інспектор Чон. "Сліпий детектив"

Яких тільки детективів не буває на світі! Кульбабка божа місіс Марпл із романів Агати Крісті, непідйомний товстун Ніро Вульф, що ніколи не залишав свого будинку (цикл романів Рекса Стаута); детектив, що страждає на синдром Туретта ("Сирітський Бруклін"), холістичний детектив Дірк Джентлі і навіть такий, що продав душу дияволу у "Серці Янгола". Але далі за всіх пішов легендарний режисер, сценарист і продюсер із Гонконгу Джонні То, який додумався зробити свого детектива незрячим. "Сліпий детектив" з його дивним гумором та млявою детективною інтригою не став черговим шедевром Джонні То, але образ запам’ятався.

Гонконг-Китай (2013), режисер – Джонні То. У головних ролях: Енді Лау, Семмі Чен, Га Тау та інші.

Вагітна коп Мардж Гандерсон. "Фарго"

Френсіс Мардорманд недаремно отримала "Оскар" за роль поліцейської на сьомому місяці вагітності, яка, незважаючи на своє становище, веде розслідування ланцюжка жорстоких невмотивованих вбивств. Тяжко перевалюючись, наче качка, але при цьому випромінюючи тонни жіночої чарівності, Мардж Гандерсон здається оманливо простакуватою і м’якою, як її недотепа-чоловік. Але коли настане вирішальний момент, вона спустить курок рукою, що не здригнулася. Незабутній персонаж із класичного фільму Джоела та Етана Коенов, який започаткував популярний серіал.

США (1996), режисер — Джоел Коен. У головних ролях: Френсіс Макдорманд, Вільям Мейсі, Стів Бушемі, Петер Стормаре, Джон Керрол Лінч та інші.

Фальшивий Шерлок Холмс. "Без єдиного доказу"

"А якщо ніякого Шерлока Холмса насправді не було?" — запитали себе творці цієї комедії по-британськи і надали єдину розумну відповідь: значить, його треба вигадати! Сер Бен Кінгслі грає доктора Ватсона, який сам розплутує всі складні злочини, але через вроджену сором'язливість приписує розслідування вигаданому детективу. А коли публіка вимагає пред’явити їй великого Шерлока Холмса, Ватсону доводиться найняти для цієї ролі актора, невдаху та пияка. Майкл Кейн неповторний у ролі пихатого бовдура, їх словесні пікірування з героєм Бена Кінгслі витримані в кращих зразках англійського гумору.

Велика Британія (1988), режисер — Том Еберхардт. У головних ролях — Бен Кінгслі, Майкл Кейн, Джеффрі Джонс, Пол Фрімен та інші.

Жак Клузо, інспектор-ідіот. "Рожева Пантера"

Великий комік Пітер Селлерс зіграв у шести серіях фільму "Рожева Пантера", в яких втілив образ інспектора Клузо, людини-катастрофи, некомпетентність якої межує з ідіотизмом. Егоцентричний та пихатий, Клузо вважає себе чарівним коханцем і найбільшим детективом у світі. Але при цьому він ще й фантастично везучий, так що всі справи розкриває чисто випадково. Селлерс, ця егоїстична та неймовірно приваблива велика дитина, передав частинку власної особистості Клузо, що робить постать інспектора дуже смішною та зворушливою навіть у фінальних фільмах серії, дурніших один за одного.

"Рожева Пантера" (1963), "Постріл у темряві" (1964), "Повернення Рожевої Пантери" (1975), "Рожева Пантера завдає нового удару" (1976), "Помста Рожевої Пантери" (1978), "Слід Розової Пантери" (1982). США, режисер — Блейк Едвардс. У головних ролях — Пітер Селлерс, Капуцин, Девід Нівен, Роберт Лоджа, Герберт Лом та інші.

Спеціальний агент Дейл Купер. "Твін Пікс"

"Дайана, сьогодні 24 лютого і я в’їжджаю у невелике містечко під назвою Твін Пікс", – згадаємо перші слова спеціального агента ФБР Дейла Купера у найславетніщому телесеріалі. Агент Купер був настільки проникливим, що зміг передбачити навіть дату початку війни в Україні, на що звернули увагу користувачі інтернету. Образ привабливого і дивакуватого агента, який розплутував злочини завдяки передчуттям та снам, став таким самим унікальним і стильотворним, як і сам серіал. Починаючи "палп фікшеном" Престона Чайлда про пригоди агента ФБР Пендергаста і закінчуючи багатошаровим, тривожним персонажем Метью Макконахі в іншому знаменитому серіалі.

США (1990-1991), творці — Девід Лінч та Марк Фрост. У головних ролях: Кайл Маклахлен, Шеріл Лі, Майкл Хорс, Майкл Онткін, Рей Уайз, Грейс Забріскі, Лара Флінн Бойл, Девід Патрік Келлі, Шерілін Фенн, Пайпер Лорі, Джек Ненс та інші.

Проникливий доктор Лайтман. "Обмани мене"

У головного героя серіалу, геніального доктора Кела Лайтмана та його помічників немає відбою у клієнтах. Добу безперервно вони беруть участь у розслідуванні ФБР і працюють на приватних осіб, які опинилися в біді, адже доктор Лайтман – майстер розпізнавання брехні. Він має унікальну здатність зловити брехуна на слові завдяки мікромімічним рухам обличчя, які люди роблять несвідомо. Це робить героя Тіма Рота неперевершеним у професії та не особливо щасливим у особистому житті. Чудова детективна інтрига удостоєна нехитрою тезою – вся наша цивілізація побудована на омані.

США (2009-2011), творець — Брайан Грейзер. У головних ролях — Тім Рот, Брендан П. Хайнс, Моніка Реймунд, Дженніфер Білз.

Шкільний ботанік Брендан Фрай. "Цегла"

Блискучий дебют Райана Джонсона, постановника трилогії "Дістати ножі". Дивний підліток у виконанні 24-річного Джозефа Гордон-Левітта поводиться як Хамфрі Богард у зразковій ролі детектива Сема Спейда з "Мальтійського сокола". Він так само іронічно мружиться, говорить відточеними фразами у стилі королів "чорного роману" Дешіела Хеммета та Реймонда Чендлера, нарешті, він веде небезпечне розслідування. Все це відбувається в середній школі провінційного американського містечка, і все дуже серйозно, бо підлітки жорстокі – майже також, як кіношні гангстери.

США (2005), режисер – Райан Джонсон. У головних ролях: Джозеф Гордон-Левітт, Лукас Хаас, Метт О’Лірі, Емілі Де Рейвін та інші.

Детектив-хіпі "Док" Спортелло. "Вроджена вада"

Перманентно обкурений хіпі, який розплутує злочини не виходячи зі стану зміненої свідомості – письменник Томас Пінчон явно "підгледів" свого героя у фільмі братів Коен "Великий Лебовський". Але якщо Дюдя був втягнутий у кримінальну інтригу поза свого бажання, то "Док" Спортелло у чудовому виконанні Хоакіна Фенікса постійно сує голову в пащу алігатору з власної волі. Він то відчуває прозріння, то безбожно тупить, але невтомно скручує "косячки" і наче справжня нишпорка йде слідом. Винятково дивний фільм та ще один незабутній персонаж.

США (2014), режисер – Пол Томас Андерсон. У головних ролях: Хоакін Фенікс, Джош Бролін, Оуен Вілсон, Різ Візерспун, Бенісіо дель Торо, Мартін Шорт та інші.

