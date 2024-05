Что смотреть на выходные. Четыре сериала о музыке

По традиции, к выходным мы отобрали для вас сериалы о музыке на любой вкус

"Телеграф" предлагает вам скоротать уик-энд под хроники рок-н-ролльного закулисья филармонического оркестра в Нью-Йорке, историю успеха и падения воображаемой группы в Америке семидесятых и под сериал, где честно выложена вся (не)правда о первой в Великобритании панк-рок-группе.

Сериал о том, как стать звездой. "Дейзи Джонс и The Six" (2023)

Ретроспективная история воображаемой рок-группы The Six и ее восхождения к международной славе в 1970-е частично основана на биографии The Fleetwood Mac – поп-группы, чья 55-летняя карьера сама по себе могла бы стать сюжетом для богатого событиями сериала. Как и большинство артефактов западной поп-культуры, The Fleetwood Mac мало известны украинскому слушателю, но достаточно сказать, что в англоязычных странах подростки поют их песни на улицах.

Книга, которая легла в основу этого мини-сериала, уже переведена на украинский язык: роман Тейлор Дженкинс Рид, наравне с автобиографическими книгами Патти Смит и Лидии Ланч – это не только довольно редкий пример женского взгляда на мужскую профессию рок-н-ролльщика, но еще и в меру сентиментальный роман взросления. На подобные тексты всегда приятно экстраполировать собственный опыт.

В главной роли Дейзи Джонс, фронтвумен группы The Six, снялась внучка самого Элвиса Пресли Райли Кио, многообещающая молодая актриса, сыгравшая в таких заметных фильмах, как "Под Сильвер-Лэйк", "Дом, который построил Джек" и "Безумный Макс: Дорога ярости". Ее отчимом какое-то время был Майкл Джексон, так что о жизни поп-идолов актриса знает не понаслышке. Создатели сериала тоже кое-что понимают в мифологии шоу-бизнеса. Например, Уилл Грэм был одним из шоураннеров сериала "Моцарт в джунглях", о котором вы прочтете ниже. А один из лучших режиссеров-мамблкорщиков Джеймс Понсольд, поставивший половину эпизодов, снял байопик одного из ключевых американских писателей наших дней, Дэвида Фостера Уоллеса.

Что касается самого сериала, он заслуженно входит во все рейтинги 2023 года. Здесь и мотивирующая история успеха, и увлекательная драма личных отношений (особенно будет любопытно смотреть тем, кто по молодости сам поигрывал рок-н-ролл). Не забудем о прекрасном актерском ансамбле и достоверно переданной атмосфере "прекрасной эпохи", когда в каждом захудалом кабаке на Сансет-стрип выступали гении, создавшие музыкальный фон этой самой эпохи.

А вот музыкальный ансамбль как раз немного подкачал. Хотя актеры сыгрались, как группа, и даже давали концерты, а записанный альбом Дейзи Джонс и The Six якобы возглавил чарты "iTunes", трудно представить, чтобы по этим песням сходил с ума весь мир – в отличие от песен The Fleetwood Mac..

Сериал о классической музыке. "Моцарт в джунглях" (2014-2018)

Экранизация автобиографического романа американской гобоистки Блэр Тиндел "Моцарт в джунглях: секс, наркотики и классическая музыка" раскрывает закулисье Нью-Йоркского филармонического оркестра.

Кто бы мог подумать: за вычетом пресловутому служенью муз, работа в филармоническом оркестре мало чем отличается от работы в любом другом творческом коллективе. Здесь дружат и подсиживают, изменяют и снова влюбляются, самозабвенно отдают себя любимому делу и находят подработки на стороне – и все это на фоне противостояния двух дирижеров. Ветерана, как всегда, очень выразительно сыграл Малькольм Макдауэлл, звезда легендарного "Заводного апельсина". А Гаэль Гарсия Берналь ("Наука сна") выступил в роли ветреного гения, которого инвесторы прислали на смену старому матерому волку с целью вытащить оркестр из кризиса. В этом образе легко опознается Густаво Дудамель, венесуэльский вундеркинд, руководивший оркестром уже в 18 лет.

Один из создателей сериала – удивительно похожий на своего отца Роман Коппола, чей единственный полный метр "Умопомрачительные фантазии Чарльза Свона-третьего" был разруган критикой как раз за то, чем пленяет "Моцарт в джунглях": сновидческой легкостью, с которой приоткрывается занавес, за которым проходит частная вечеринка. Здесь можно повстречать звезду мюзиклов Бернадетт Питерс, писателя Шона Уоллеса (его часто снимал в своих фильмах Вуди Аллен), потомственную рокершу Лолу Кёрк и даже призрак Моцарта, но чужих сюда не пускают.

Смешивая "производственный" сериал о трудах и днях профессионалов, содержащий массу забавных зарисовок из жизни оркестра, с романтической комедией, создатели "Моцарта в Джунглях" сняли умную и смешную историю о природе творчества, которая рассказывает о столь тонкой материи намного точнее, чем байопики прославленных музыкантов или художников.

Сериальный байопик Sex Pistols. "Пистол" (2022)

"Пистол" рассказывает историю легендарной панк-рок-группы Sex Pistols с нетипичного угла зрения: это история от лица гитариста Стива Джонса. Который, если верить создателям сериала, во время оно не умел даже читать (как, собственно, играть на гитаре), но умудрился написать автобиографию. Впрочем, судя по состоянию современной литературы, писателя такими пустяками не остановить.

На первый взгляд, в сериале все хорошо. Есть интересная история с погружением в социально-политический бэкграунд эпохи. Есть энергичная режиссура Дэнни Бойла (его фильм "На игле" в свое время заложил новый канон использования музыки в кино) и актер Томас Броуди-Сангстер, который ярко и вызывающе изобразил идеолога Sex Pistols Малькольма Макларена. Есть даже парочка отличных шуток для зрителей в контексте всей этой истории и несколько смешных сцен – как в финале второго эпизода, где пафосное шоу прог-рокеров Yes смонтировано с погромом на панк-концерте. Но есть два серьезных упущения.

Согласно негласным правилам плохой сериальной драматургии, у героя должны быть детские травмы, и образ Стива Джонса не стал исключением. Но вся эта поп-психология кажется уместной для глубоких, многослойных героев – как, например, образ Джонни Кэша, созданный Хоакином Фениксом в фильме "Переступить черту". Стив Джонс не художник, он воришка и тупица, и наблюдать за страданиями фрустрированного панка довольно смешно.

27-летний Гэри Олдмен в роли легендарного панка

Здесь будет уместно вспомнить знаменитый фильм Алекса Кокса "Сид и Нэнси" о других героях легендарной панк-группы. Довольно отталкивающая история медленного самоубийства двух не самых симпатичных на свете людей, – бесталанного панка Сида Вишеса и его еще более галимой, чем он сам, подруги, подана в фильме единственным возможным способом: как высокая трагедия рок-н-ролльных Ромео и Джульетты, которые не находят понимания даже среди близких друзей, и так до самого душераздирающего финала. Чтобы полюбить таких героев, как Сид и Нэнси или Стив, для начала нужно создать вокруг них романтическую легенду.

Вторая ошибка сериала в отталкивающем образе лидера группы Джонни Роттена, который следует духу и букве мемуаров Стива Джонса. Несмотря на гнилые зубы, Лайдон в молодости был обаятельным человеком, со своим стилем, с прекрасно подвешенным языком – он и сейчас за словом в карман не лезет. Притом достаточно умным, чтобы, например, вовремя сбежать с тонущего корабля Sex Pistols. Кроме того, вклад Лайдона в поп- и рок-музыку на фоне более чем скромных успехов его бывших коллег (за исключением разве что Макларена) говорит сам за себя.

Но, наверное, так и должен выглядеть настоящий панк-сериал – как возмутительное оскорбление.

Bonus Track. Документальный сериал "The Beatles: Get Back" (2021)

Название 8-часового документального сериала Питера Джексона "The Beatles: Get Back" не нуждается в переводе. Это подробная (иногда даже слишком) история создания альбома "Let It Be" – последней пластинки "ливерпульской четверки". Перед группой стояла задача за месяц написать песни для нового альбома и сыграть его на концерте, хотя группа не выступала "вживую" уже три года. Все репетиции и сессии звукозаписи записывались на кинопленку, и на выходе получилось более 80 часов видеозаписей, и более ста часов – звука.

Но из-за дрязг внутри группы и проблем с менеджментом альбом и 80-минутный фильм о его создании вышли только через два года, и 99% отснятой пленки до последнего времени никто не видел. Сами The Beatles считали эти материалы компрометирующими. Во время сессий музыканты часто ссорились, а Джордж Харрисон даже ушел на время из группы.

Новозеландский режиссер Питер Джексон, знаменитый своими экранизациями Р.Р.Толкина, знал об архиве Let It Be и давно мечтал с ним поработать, прекрасно понимая, какой уникальный материал они содержат. Многие сцены были сняты скрытой камерой, а звук – замаскированными микрофонами, что позволило всем присутствующим в кадре вести себя максимально открыто и раскрепощено. Позабыв о камерах, The Beatles курят, сквернословят, валяют дурака под "травкой" и предельно откровенно обсуждают очень личные вещи.

Динамичный монтаж Джексона, немыслимый в 1969 году, вовлекает в каждую сцену не только музыкантов, но и всех, кто рядом с ними. В итоге у зрителя возникает просто потрясающий эффект присутствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о трех главных сериальных премьерах мая: это "Татуировщик из Освенцима", "Эрик" и "Темная материя".