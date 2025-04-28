Много цветов и игрушек: в Киеве появился мемориал жертвам обстрела 24 апреля (эксклюзивные фото)

Россиянам удалось "продавить" ПВО, что обернулось гибелью большого количества мирных жителей

В ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву, что привело к гибели 13 человек. После этого местные жители создали стихийный мемориал в память о жертвах обстрела жилой многоэтажки в Святошинском районе.

На месте трагедии побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал несколько кадров, на которых видно, что неравнодушные жители принесли к этому месту цветы и игрушки.

"Меня не было в Киеве три дня, и сегодня впервые увидел сколько цветов, игрушек и разное люди принесли к месту вражеской атаки в Святошинском районе. Пока я снимал, 15-летний парень общался с погибшим Даней, со своим другом. Боль", — сообщил он.

Мемориал в Святошинском районе Киева Мемориал в Святошинском районе Киева Мемориал в Святошинском районе Киева Мемориал в Святошинском районе Киева Мемориал в Святошинском районе Киева Мемориал в Святошинском районе Киева Мемориал в Святошинском районе Киева Мемориал в Святошинском районе Киева

Как сообщалось ранее, россияне в ночь на 24 апреля запустили 145 беспилотников и около 70 ракет. По Киеву в это время подвергся синхронному удару БПЛА, крылатыми ракетами из моря и баллистическими из российских пограничных областей.

В Киеве после обстрела 24 апреля появился мемориал в память о погибших В Киеве после обстрела 24 апреля появился мемориал в память о погибших В Киеве после обстрела 24 апреля появился мемориал в память о погибших В Киеве после обстрела 24 апреля появился мемориал в память о погибших В Киеве после обстрела 24 апреля появился мемориал в память о погибших В Киеве после обстрела 24 апреля появился мемориал в память о погибших В Киеве после обстрела 24 апреля появился мемориал в память о погибших В Киеве после обстрела 24 апреля появился мемориал в память о погибших

По данным на 25 апреля было известно о 12 погибших, однако еще один 45-летний мужчина скончался утром 28 апреля в больнице. Еще около 90 человек получили ранения.