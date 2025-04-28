Зеленский резко отреагировал на предложение Путина по поводу "перемирия"

Зеленский не считает, что стоит ждать до мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, без всяких условий и затягиваний до 8 мая. Он подчеркнул, что Украина поддерживает идею полного прекращения боевых действий как минимум на 30 дней для создания основы для работы реальной дипломатии.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении от 28 апреля, комментируя предложение Кремля о временном перемирии. Ранее президент России Владимир Путин объявил о намерении прекратить боевые действия с 8:00 утра 7 мая до полуночи 11 мая в связи с 80-летием Дня победы.

Президент Украины подчеркнул, что Россия в который раз использует идею перемирия исключительно для собственных политических манипуляций, стремясь при этом сохранить "тишину для парада", а не реальный мир. Зеленский напомнил, что Украина еще 11 марта согласилась на предложение США о полной "тишине" и предложила России прекратить удары хотя бы по гражданским объектам, а также согласовать полное прекращение огня на Пасху, однако Россия постоянно игнорировала эти инициативы.

"Немедленное, полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней, что было гарантировано и надежно — это то, что может дать основу реальной дипломатии. Мы подтверждаем это наше предложение", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 28 апреля стало известно о предложении Владимира Путина по поводу нового "перемирия" по случаю празднования Дня победы. По официальной информации Кремля, российские войска должны прекратить огонь с 7 по 11 мая, в то же время Россия призывает Украину сделать то же самое.