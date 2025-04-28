У НАТО больше нет общих ценностей: может ли война в Украине развалить Альянс — Financial Times

Страны Запада теряют доверие друг к другу

Страх перед российским вторжением по сути стал причиной появления НАТО, а теперь может стать причиной его гибели. А поводом к этому может стать желание американского президента Дональда Трампа навязать Украине невыгодное соглашение по завершению войны.

Об этом говорится в статье главного обозревателя по международным вопросам Financial Times Гидеона Рахмана. Он напомнил, что после создания в 1949 году Альянс сталкивался со множеством вызовов, однако все они были решены так как США и Европа приходили к пониманию того, что находятся на одной стороне.

"Партнерство США и Европы основывалось на общих интересах и ценностях. На протяжении всей холодной войны общим интересом было сдерживание советской угрозы. Общей ценностью была защита демократии. Даже после окончания этой войны, война с террором и защита новых демократий Европы дала НАТО общую цель. Но это общее понимание сейчас рушится. Катастрофическое завершение войны на Украине может полностью его сломать", — написал Рахман.

Он обращает внимание на то, что в последнее время мирные планы Европы и США сильно отличаются, а особенно разногласие видно в вопросе признания аннексии Крыма Россией.

В основе разногласия лежит совершенно разное представление о том, как выглядит безопасность: Европейцы обеспокоены, что поощрение российской агрессии повышает риски нападения на европейские страны НАТО. В администрации Трампа считают, что если войну не закончить как-либо, то повысятся риски начала Третьей мировой войны.

Кроме того, эти различия также привели к тому, что Вашингтон начал угрожать двум союзникам по НАТО — Канаде и Дании.

"Объедините эти авторитарные инстинкты, его угрозы союзникам по НАТО и его очевидную симпатию к Путину — и трудно будет утверждать, что НАТО по-прежнему является альянсом, основанным на общих ценностях", — добавил Рахман.

Автор материала утверждает, что теперь среди союзников проповедуются два конфликтующих видения западных ценностей. Видение США является националистичным, консервативным и не либеральным. В Европе все еще разделяют интернационалистическое видение, которое основано на законе и либеральных институтах.

Это дробление заставляет правительства искать союзников по разные стороны Атлантики. Вашингтон ищет союзников среди правых популистов, вроде Виктора Орбана и Роберта Фицо, а в Брюсселе связываются с представителями Демократической партии и "отчаянно считают дни до промежуточных выборов".

Тем самым западный мир вошел во времена, когда их единство зависит от того, совпадают ли ценности разных правительств по разные стороны Атлантики. И даже в этом случае у членов Альянса будут возникать сомнения.

"Европейцы и канадцы теперь знают, что США способны избрать Трампа дважды. Они больше не могут принимать американскую стойкость как должное", — сказано в материале.

Напомним, что Дональд Трамп уже опроверг заявления СМИ, что якобы США хотят признать Крым и ряд оккупированных территорий российскими.