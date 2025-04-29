В Павлограде произошел курьез с бюстом Ленина. Как его "модернизировали" (фото)

Бюст Ленину оказался на кладбище в интересной ситуации

В Павлограде бюст советского революционера Владимира Ленина превратили в урну возле мусорки. Курьезная ситуация произошла возле кладбища.

Соответствующие фотографии уже опубликовали местные паблики. Доподлинно неизвестно, почему именно памятник стоял у кладбища, но украинцы не обделили его вниманием.

"В Павлограде Ленин работает уже по другому назначению", — говорится в сообщении.

Бюст Ленина в Павлограде превратили в урну

На опубликованном фото видно, что в голову бюста выбрасывали мусор, превратив его в урну. Чего там только не было и пакет из АТБ, пластиковая бутылка, в которой даже осталось немного воды и зеленые стволы цветов. Однако украинцев такое решение полностью устроило.

Заметим, что пока неизвестно кто и для чего принес бюст на мусорку возле кладбища.

Что известно о Ленине

Это политический деятель, революционер. Основатель и идеолог большевизма, лидер международного коммунизма, организатор большевистского переворота в России в 1917 году и его государственный руководитель до 1924 года. Он в 1922 году создал СССР после свержения власти царей. Его преемником был Иосиф Сталин, создавший культ Ленина. Именно поэтому в советские времена учили стихи про него, ставили ему памятники, а когда он умер не похоронили.

Владимир Ленин

Ленин забальзамирован в Москве на Красной площади. В мавзолее любой желающий может увидеть самого ярого коммуниста. С 2013 в Украине начали постепенно сносить памятники Ленину, а настоящий "ленинопад" начался после полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Россия попала в 5-этажку в Павлограде. Среди погибших – ребенок.