"Будет в порядке": Трамп дал обещание Путину — СМИ

С тех пор риторика Белого дома несколько изменилась

Во время мирных переговоров между Россией и Украиной Владимир Путин будет "в порядке". По крайней мере, так считает президент США Дональд Трамп.

Об этом говорится в превью июльского выпуска журнала The Atlantic. Отмечается, что такое мнение Трамп высказывал во время разговора с журналистами в марте.

"Когда мы беседовали с Трампом в марте, он сказал нам, что Владимир Путин "будет в порядке" на мирных переговорах по Украине — однако Путин сорвал обещание Трампа о быстрой сделке", — сказано в материале.

Издание не раскрывает того, что американский президент подразумевал под этими словами, но предположительно имелось в виду, что он не позволит Путину потерять лицо или остаться ни с чем.

"Я пытаюсь спасти множество жизней в мире. Знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной", — сказал тогда Трамп.

Издание Politico отмечает, что в последнее время риторика главы Белого дома изменилась, а давление несколько усилилось. В частности в конце марта Трамп заявлял, что "очень зол" на Путина после того, как тот потребовал отставки президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, американский президент осуждал Россию за обстрелы Киева, а позже и вовсе высказал предположение, что Москва не хочет завершать войну.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Путин боится разозлить Трампа из-за чего играется со всеми этими кратковременными "перемириями", которые соблюдать все равно не будет.