Холод наконец-то отступит? Когда в Украину вернется долгожданное тепло

Совсем скоро теплые вещи можно будет убрать.

Начиная с 29 апреля, в Украине ожидается постепенное повышение температуры. После периода заморозков в ночные часы в большинстве регионов страны установится более теплая и сухая погода.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в ближайшие дни умеренный ветер западных направлений принесет в Украину теплый воздух. В ночь на 29 апреля возможны слабые заморозки в восточных областях, однако в среду и четверг ночная температура повысится до +5…+12 градусов по Цельсию.

Днем температура будет +16…+23 градусов. В восточных регионах 30 апреля и западе и севере 1 мая будет несколько свежее – +12…+17 градусов. Преобладать будет сухая погода с высоким уровнем пожарной опасности, лишь в отдельных регионах возможны небольшие кратковременные дожди.

В свою очередь, синоптикиня Наталья Диденко подтвердила, что с 29 апреля Украина будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. По ее данным, ночью температура будет +2…+8 градусов по Цельсию, местами на Левобережье возможны заморозки.

Днем воздух будет прогреваться до +15…+19 градусов. В Киеве 29 апреля осадков не ожидается, ночью температура будет +4…+6 градусов, а днем поднимется до +18. В дальнейшем заморозки будут постепенно исчезать, но пока возвращения +27 градусов ожидать не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что весенняя погода в Украине снова проявляет свою изменчивость. После короткого периода летнего тепла, сменившего прохладное начало апреля, украинцев ждет очередная резкая смена погодных условий.