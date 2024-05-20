Почему фильм "Безумный Макс" стал международной сенсацией с 45-летней историей

23 мая в прокат выходит пятый фильм франшизы "Безумный Макс", в котором самого Безумного Макса уже не будет

Говорят, нельзя дважды войти в одну реку. Австралийскому режиссеру Джорджу Миллеру это удалось, как минимум, трижды. А попутно создать одну из лучших медиафраншиз в истории кино – пять фильмов о Безумном Максе, офицере дорожной полиции Максе Рокатански, который сражается с бандами байкеров в постапокалиптической Австралии.

Сегодня "Телеграф" вспоминает, как это было и задается вопросом, чего ждать от нового фильма, который в украинском прокате получил название "Фуриоза: Безумный Макс. Сага".

Макс разумный

Сперва 33-летний врач из Мельбурна, в свободное время развлекающийся с друзьями созданием короткометражек, за 300 тыс. австралийских долларов снимает байкерский экшн "Безумный Макс". Этот фильм войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый прибыльный в истории кино (100 млн долларов США в мировом прокате), а в саму историю кино – как шедевр жестокой "Австралийской новой волны", попутно сделав международной звездой 23-летнего Мэла Гибсона.

Через два года Миллер уже за 4,5 млн долларов с командой каскадеров снимает фильм "Воин дорог" – продолжение истории Макса Рокатански, мгновенно ставший классикой дизельпанка. Не менее безумная погоня байкеров за бензовозом по австралийской пустыне, ставшая главным аттракционом "Воина дорог", занимает всю последнюю треть фильма. Заполненная доверху, как бензобак "Перехватчика" Макса, драйвом, автомобильными трюками и напряжением, она в то же время наряду с жестокостью полна истинного драматизма. Джордж Миллер знает, что перед тем, как убить своего персонажа, для начала он должен заставить зрителя как следует полюбить его.

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Режиссер закончил трилогию необязательным "Безумным Максом под куполом грома", – в 1980-х фэнтезийные блокбастеры для подростковой аудитории ценились больше всего – и, кажется, не собирался возвращаться к своему герою. Но спустя 30 лет Миллер изумил всех четвертым фильмом франшизы "Безумный Макс: Дорога ярости", которую критики тут же назвали лучшим в тетралогии. Как и "Воин дорог", "Дорога ярости" стала крупным событием, доведя эстетику первых трех "Максов" до абсурдного совершенства.

Сыграй это снова, Джордж

Шарлиз Терон и Джордж Миллер на съемочной площадке

По сути, весь фильм представлял собой сплошную автомобильную погоню по пустыне, снятую по старинке, с настоящими автомобилями и каскадерами. Наверное, поэтому в отличие от большинства экшн-блокбастеров, нарисованных с помощью CGI-технологии, от пресловутого "эффекта присутствия" захватывает дух: каждый автомобильный трюк здесь уникален. Красочное фэнтези с причудливыми образами участников моторизованных банд окончательно вытеснило апокалиптические предчувствия мировой войны за ресурсы. При этом сам Рокатански в исполнении Тома Харди превратился во второстепенного персонажа. А главным героем нового фильма совсем в духе времени стала амазонка Фуриоза в исполнении Шарлиз Терон, чьей истории, собственно, и посвящен приквел, выходящий в мировой прокат 23 мая.

Как и девять лет назад, премьера "Фуриозы: Безумный Макс. Сага" состоялась 15 мая на Каннском кинофестивале, где зрители устроили фильму шумные и продолжительные овации. В том, что новая история злоключений Фуриозы (которая, кстати говоря, разрабатывалась параллельно с "Дорогой ярости") будет такой же динамичной и красочной, нет никаких сомнений. Вопросы вызывает Аня Тейлор-Джой, звезда сериала "Ход Королевы": сможет ли миниатюрная актриса с ее инопланетным имиджем быть такой же убедительной, как Шарлиз Терон? Узнаем уже в этот четверг.

Что в этом хорошего?

Казалось бы, самый первый "Безумный Макс" – всего лишь очередной фильм про бесчинствующие банды байкеров в жестоком мире будущего, пережившем атомную войну. Таких фильмов в Америке сняли сотни, если не тысячи, и дальше драйв-иннов – кинотеатров для автомобилистов, куда подростки приезжают целоваться, они не выходили, оставаясь сугубо маргинальным явлением.

Почему "Безумный Макс" стал международным хитом, в то время, когда большинство фильмов "Австралийской новой волны" так и остались исключительно местным феноменом?

Как говорится, сошлись звезды. Доктор Миллер, осматривая в приемном покое тело очередного покалеченного байкера, часто задавался вопросом, что заставляет молодых людей рисковать жизнью на паршивых австралийских дорогах? Журналист Джеймс МакКаусланд, специализирующийся на авторынке и топливной теме, однажды увидел австралийских мужичков, подравшихся на заправке из-за места очереди и спросил себя, что будет, если кризис топлива станет тотальным?

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К съемкам Миллер и его команда готовились больше года, тщательно продумывая каждый кадр и каждую монтажную склейку. Тюнинговали собственные машины, чтобы потом разбить их вдребезги перед камерой. На роли байкеров пригласили, кто бы мог подумать, местных байкеров. Сам фильм сняли за три месяца в заброшенных зданиях и везде, куда пускали, а отснятую пленку потом монтировали дома прямо в гостиной.

Молодой режиссер оказался гением. Он показал традиционно маскулинную Австралию новым Диким Западом, по которому вместе ковбоев разъезжают на своих железных конях байкеры. История мести, традиционная для жанра, как это всегда в хороших вестернах – повод показать живые человеческие характеры и рассказать историю, которая никого не оставит равнодушным. Виртуозно снятый и смонтированный, очень динамичный, несмотря на жестокость отдельных сцен, "Безумный Макс", в первую очередь – драма о сильных людях. Которая смотрится точно также убедительно и свежо, как и 45 лет назад.

Ранее "Телеграф" писал о том, что не так с сатирой на историю американского успеха "Без глазури".