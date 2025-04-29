Либералы выигрывают на выборах в Канаде. Что известно о претендентах на должность премьера

Карни обещал жесткий подход к Вашингтону по поводу тарифов

В Канаде прошли досрочные парламентские выборы. Граждане избирали депутатов в Палату общин (нижнюю палату парламента). Премьер-министром станет лидер партии (Либеральной или Консервативной), которая наберет больше мест и сможет сформировать правительство самостоятельно или в коалиции.

Результаты выборов в Канаде

Претендент на должность премьера от либералов — Марк Карни, от консерваторов — Пьер Пуальевр. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные канадской телесети CTV News, Либеральная партия побеждает на выборах, однако не получила достаточно голосов, чтобы сформировать правительство большинства.

Либералам нужно было получить голоса 172 из 343 избирательных округов Палаты общин, чтобы иметь большинство в правительстве. Они лидировали или были избраны в 156 округах. Консерваторы – в 145.

Марк Карни – что о нем известно

Марк Карни, бывший глава Банка Канады, стал главой правительства 10 марта после того, как многолетний премьер-министр Канады Джастин Трюдо подал в отставку.

Он сделал это на фоне "наступления" на Канаду президента США Дональда Трампа. Тот недоволен миграцией и условиями торговли. Трамп не раз заявлял, что хотел бы присоединить Канаду к США в качестве нового штата.

Карни обещал жесткий подход к Вашингтону в отношении тарифов. Он заявил, что Канаде придется потратить миллиарды, чтобы уменьшить свою зависимость от США.

Марк Джозеф Карни родился 16 марта 1965 года в Форт-Смите, Канада. Степень магистра и докторскую степень Карни получил в Оксфордском университете. В 2007 году был назначен руководителем Банка Канады и занимал должность до 2013 года. Затем возглавил Банк Англии, откуда ушел в частный бизнес. Карни был неофициальным советником Джастина Трюдо в период пандемии.

В январе Марк Карни подал в отставку со всех должностей, чтобы баллотироваться в лидеры Либеральной партии Канады. 9 марта был избран 86% голосов.

Карни — ревностный католик, имеет консервативные взгляды и ценности, занимается спортом. Кроме канадского, у него есть гражданство Великобритании и Ирландии. Иимеет хорошие связи среди мировых финансистов.

Пьер Пуальевр – что о нем известно

Пьер Пуальевр является лидером Консервативной партии Канады с сентября 2022 года. Родился в провинции Альберт. Его матерью была 16-летняя девушка ирландского происхождения. Незадолго после рождения мальчика усыновила пара учителей.

В 2013-2015 годах Пуальевр был министром по демократическим реформам. В 2015 году стал министром занятости и социального развития.

Лидера консерваторов называют "мягким" популистом за его прямые диалоги с простыми канадцами и критику элит, в частности канадских корпораций. Пуальевр выступает за интеграцию мигрантов, заявляя, что Канада должна быть монолитным обществом.

Одно из его главных обещаний — сократить национальную программу Трюдо по ценам на выбросы углерода, ведь это, по его словам, финансовое бремя для граждан. Он также не воспринимает заявления Трампа, что Канада станет 51-м штатом США и обещал "поставить Канаду на первое место".

Как сообщал "Телеграф", Канада объявила о введении новых пошлин на американскую продукцию общей стоимостью более 20 миллиардов долларов. Этот шаг стал ответом на 25% пошлины, введенные США на импорт канадской стали и алюминия 12 марта.