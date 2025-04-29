Киев снова был под атакой: в ОП назвали главную цель Путина

Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе, есть пострадавшая

Российская армия в очередной раз атаковала дронами Киев и это после предложенного главой РФ Владимиром Путиным "перемирия". Зафиксировано разрушение в Деснянском районе, есть пострадавшая.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак и мэр столицы Виталий Кличко. По словам руководителя ОП, эта атака, как и большинство, не имеет никакого стратегического смысла, они несут страдания для гражданских. В то же время на фронте оккупанты продолжают давить на позиции ВСУ.

"Одна команда Путина и огонь может прекратиться, но он этого не делает в надежде обмануть всех. Россия начала войну. Именно она должна прекратить огонь и не блокировать мирные усилия президента США Трампа, поддерживаемые Украиной", — подчеркнул Ермак.

По данным Кличко, после взрывов последовал вызов медиков в Деснянский район. Там горел частный дом и машины. В результате атаки пострадала женщина, врачи уже оказали ей нужную помощь.

"В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала одна женщина, которой медики оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 апреля Путин предложил Украине "перемирие" на 8-11 мая. В Киеве уже отреагировали на такое предложение, отметив, что Кремль может остановить огонь сейчас и не дожидаться почти недели.

Ранее "Телеграф" писал, что на самом деле скрывается за "перемирием" Путина, рассказал эксперт.