Взрывная ночь в России. Беспилотники атаковали три области, под ударом был нефтезавод (видео)
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Работала вражеская ПВО
Взрывы в России раздались ночью и ранним утром 29 апреля. Громко было по меньшей мере в трех областях.
Липецкая область
Поздно вечером в понедельник росСМИ сообщили, что в городе Елец Липецкой области раздался мощный взрыв.
По словам местных жителей, перед ним около 22:40 они слышали характерный звук пролета БПЛА в окрестностях города. Перед этим в области объявили красный уровень угрозы атаки дронов.
Рязань
После полуночи неспокойно было в Рязани, работала российская ПВО. По предварительным данным, беспилотники атаковали местный нефтезавод.
Местные жители слышали по меньшей мере пять громких взрывов в районе НПЗ после звуков летящих беспилотников. В ближайших домах задрожали стекла, у автомобилей сработала сигнализация.
Нижегородская область
Также несколько взрывов прогремели ночью над Дзержинском Нижегородской области. Жители проснулись от громких звуков и автомобильных сигнализаций около 2:45 ночи. Губернатор Глеб Никитин заявил, что ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО якобы отразили атаку БПЛА.
Как сообщал "Телеграф", 22 апреля на одном из самых больших складов боеприпасов Минобороны России во Владимировской области произошел взрыв. На 51-м арсенале ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации), расположенном в 8 км от Киржача на хранении было около 105 тыс. тонн боеприпасов.