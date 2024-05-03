"Татуировщик из Освенцима", "Эрик", "Темная материя": три лучших сериала мая

Начался новый месяц, так что мы традиционно отобрали для вас тройку лучших сериальных премьер мая, которые позволят отвлечься от тревог военного времени. О новых шоу – подробнее в обзоре "Телеграфа".

"Татуировщик из Освенцима", премьера – 2 мая

"Лале старается не поднимать глаз. Он протягивает руку и получает клочок бумаги. Ему предстоит перенести пять цифр на руку девушке, которая держит этот лист", – так начинается роман Гизер Моррис "Татуировщик из Освенцима", который в 2018 году разошелся тиражом свыше 3 миллиона экземпляров. Эта книга написана на основе реальной истории Людвига Соколова и его жены Гиты Фурман. Соколов – словацкий еврей, попавший в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в 1942 году, где ему было поручено делать на руках заключенных татуировку с личным номером приговоренного к смерти.

Историю любви Лале и Гиты экранизировала израильский режиссер Тати Шалом Эцер. В роли 80-летнего Людвига, рассказывающего свою историю Гизер Моррис – ветеран Нового Голливуда Харви Кейтель, известный по фильмам Квентина Тарантино и Мартина Скорсезе. А саундтрек к сериалу создал один из главных кинокомпозиторов Ханс Циммер. Зрители, которые уже успели оценить, сериал, назвали долгожданную экранизацию чувственной и трогательной: первые эпизоды можно найти в сети.

"Темная материя", премьера – 8 мая

"На перекрестке себя поджидал я, чтобы себя самого напугать", — писал выдающийся французский сюреалист Раймон Кено в одном из своих стихов. Именно в такую ситуацию попал главный герой этого сериала – физик Джейсон Дессен из Чикаго. Ученый внезапно оказывается в альтернативной версии своей жизни. И теперь, чтобы вернуться к семье и близким, он должен преодолеть последовательность параллельных реальностей, а главное (и самое неприятное) – столкнуться с альтернативной версией самого себя.

Главные роли в экранизации фантастического бестселлера Джека Крауча, создателя сериала "Сосны", сыграли Джоэл Эджертон, известный по главной роли в "Садовнике" Пола Шредера, а его жену — звезда фильма "Реквием по мечте" Дженнифер Конелли. Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному разу в неделю с финалом 26 июня.

"Эрик", премьера – 30 мая

Впервые за пять лет после премьер на "малых экранах" телефильма "Брексит" и сериала "Добрые предзнаменования", звезда "Шерлока Холмса" Бенедикт Камбербетч возвращается на телевидение. Главный герой психологического триллера "Эрик" – один из ведущих кукольников Нью-Йорка восьмидесятых и создатель популярного детского телешоу. Однако после того, как его девятилетний сын Эдгар исчезает без вести, Винсент (это имя нашего героя) удаляется из-за чувства вины от друзей и членов семьи.

Убитый горем Винсент находит рисунки своего сына, на которых изображена голубая кукла-монстр по имени Эрик, создает его марионетку в человеческий рост и находит утешение в дружбе с этим воображаемым монстром. Несмотря на не самый оптимистичный на свете сюжет, сериал должен быть интересен благодаря как всегда психологически точной игре Камбербетча. А шоураннером сериала выступила британский драматург Эби Морган, на счету которой сценарии к фильмам "Железная леди", "Стыд" и "Суфражистки", а также премии BAFTA и Эмми.