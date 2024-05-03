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"Татуировщик из Освенцима", "Эрик", "Темная материя": три лучших сериала мая

Автор
Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий
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В "Темной материи" сыграли Джоэл Эджертон и звезда фильма "Реквием по мечте" Дженнифер Конелли Новость обновлена 05 мая 2024, 11:33
В "Темной материи" сыграли Джоэл Эджертон и звезда фильма "Реквием по мечте" Дженнифер Конелли. Фото Скриншот

Начался новый месяц, так что мы традиционно отобрали для вас тройку лучших сериальных премьер мая, которые позволят отвлечься от тревог военного времени. О новых шоу – подробнее в обзоре "Телеграфа".

"Татуировщик из Освенцима", премьера – 2 мая

"Лале старается не поднимать глаз. Он протягивает руку и получает клочок бумаги. Ему предстоит перенести пять цифр на руку девушке, которая держит этот лист", – так начинается роман Гизер Моррис "Татуировщик из Освенцима", который в 2018 году разошелся тиражом свыше 3 миллиона экземпляров. Эта книга написана на основе реальной истории Людвига Соколова и его жены Гиты Фурман. Соколов – словацкий еврей, попавший в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в 1942 году, где ему было поручено делать на руках заключенных татуировку с личным номером приговоренного к смерти.

Историю любви Лале и Гиты экранизировала израильский режиссер Тати Шалом Эцер. В роли 80-летнего Людвига, рассказывающего свою историю Гизер Моррис – ветеран Нового Голливуда Харви Кейтель, известный по фильмам Квентина Тарантино и Мартина Скорсезе. А саундтрек к сериалу создал один из главных кинокомпозиторов Ханс Циммер. Зрители, которые уже успели оценить, сериал, назвали долгожданную экранизацию чувственной и трогательной: первые эпизоды можно найти в сети.

"Темная материя", премьера – 8 мая

"На перекрестке себя поджидал я, чтобы себя самого напугать", — писал выдающийся французский сюреалист Раймон Кено в одном из своих стихов. Именно в такую ситуацию попал главный герой этого сериала – физик Джейсон Дессен из Чикаго. Ученый внезапно оказывается в альтернативной версии своей жизни. И теперь, чтобы вернуться к семье и близким, он должен преодолеть последовательность параллельных реальностей, а главное (и самое неприятное) – столкнуться с альтернативной версией самого себя.

Главные роли в экранизации фантастического бестселлера Джека Крауча, создателя сериала "Сосны", сыграли Джоэл Эджертон, известный по главной роли в "Садовнике" Пола Шредера, а его жену — звезда фильма "Реквием по мечте" Дженнифер Конелли. Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному разу в неделю с финалом 26 июня.

"Эрик", премьера – 30 мая

Впервые за пять лет после премьер на "малых экранах" телефильма "Брексит" и сериала "Добрые предзнаменования", звезда "Шерлока Холмса" Бенедикт Камбербетч возвращается на телевидение. Главный герой психологического триллера "Эрик" – один из ведущих кукольников Нью-Йорка восьмидесятых и создатель популярного детского телешоу. Однако после того, как его девятилетний сын Эдгар исчезает без вести, Винсент (это имя нашего героя) удаляется из-за чувства вины от друзей и членов семьи.

Убитый горем Винсент находит рисунки своего сына, на которых изображена голубая кукла-монстр по имени Эрик, создает его марионетку в человеческий рост и находит утешение в дружбе с этим воображаемым монстром. Несмотря на не самый оптимистичный на свете сюжет, сериал должен быть интересен благодаря как всегда психологически точной игре Камбербетча. А шоураннером сериала выступила британский драматург Эби Морган, на счету которой сценарии к фильмам "Железная леди", "Стыд" и "Суфражистки", а также премии BAFTA и Эмми.

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