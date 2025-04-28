Выкачают нефть и газ Сибири без России. Политолог назвал двух "союзников" Украины

Не всем в Азии нравится, что Россия раскинулась и за Уралом

Чтобы закончить войну с Россией, Украина должна добиваться дезинтеграции страны-агрессора и налаживать отношения с союзниками с созависимостью от РФ. Это, прежде всего, страны Скандинавии, страны Балтии, Польша и Румыния.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, кто еще может быть ситуативным союзником Украины.

По его мнению, это Турция, которой также неинтересно существование России. Она мечтает о "Тюркском мире" до Тихого океану, в который включает даже якутов.

— В этой конфигурации есть еще один момент — Китай. Он фактически поддерживает Россию в войне против Украины, давая обходить санкции, давая возможность КНДР поставлять оружие, солдат и т.д. Но Китаю не нравится, что американцы хотят вытащить россиян и войти с ними в отдельные отношения. [Пекин хочет], чтобы Россия была нейтральной по отношению к Китаю. А чтобы создавала неопределенность на северных границах в предстоящей войне [Китая] против Соединенных Штатов Америки или воевала против Китая — это [Пекину] вообще неинтересно, — говорит политический эксперт.

По его словам, возникает парадоксальная ситуация, и в определенный момент у Китая, Турции и Украины могут совпасть интересы.

– А зачем им нужна вообще Россия? Что, китайцы нефть и газ Сибири без Москвы не могут выкачивать? Могут вдруг свободолюбивые народы Тувы, Алтая, Бурятии понять, что у них есть желание дружить с другими странами. И есть ли возможности в Китае организовать это? — задает вопрос аналитик.

По его мнению, у Пекина есть такие возможности, и может возникнуть ситуация, что Китаю сейчас больше нужна Европа, потому что без Европы Китай не сможет пережить торговую войну против Соединенных Штатов.

— А Россия угрожает Европе, вместе со США хочет разыграть, кто ограбит Европу вместе. Но французы, британцы уже все поняли: историческая память построения империй за последние 500 лет никуда не делась. И европейцы поняли одну простую вещь: оказывается, американцы не везде нужны европейцам.

Две ядерные страны (Британия и Франция) и Украина с миллионной армией и ВПК – этот "треугольник силы" фактически и будет обеспечивать безопасность, стабильность и защиту интересов Европы, — подытожил Тарас Задорожний.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Трампу выгоден паралич экономики, но не развал России.