Обновить интерьер можно за небольшие деньги: делать ремонт не придется

Вот как можно преобразить каждую комнату

Обновление интерьера — это не всегда большие затраты и ремонт. Порой даже небольшие изменения способны освежить жилье и придать ему новый вид. Используя правильные элементы декора и освежающие приемы, можно значительно изменить атмосферу в доме, не затевая капитальный ремонт, отмечает Homes to love.

Обновите гостиную

Гостиная — это комната, которая чаще всего используется, поэтому мебель здесь изнашивается быстрее. Чтобы освежить диван и кресла, можно воспользоваться услугами профессиональной чистки. Это придаст им свежий вид и уберет любые пятна и потертости. Если обивка уже изрядно поношена, ее можно заменить. Либо попробуйте скрыть дефекты с помощью чехла, который можно купить готовый или пошить на заказ. Это обойдется дешевле, чем покупка новой мебели.

Также обратите внимание на освещение. Новый светильник или несколько бра обновят обстановку и станут центральной деталью в интерьере.

Доступные обновления для кухни

Кухня — это еще одна зона, которую легко преобразить без серьезного ремонта. Если дверцы шкафов потускнели или потеряли былой вид, попробуйте покрасить их, либо используйте самоклеящуюся пленку. Еще одно недорогое, но эффективное изменение — замена ручек на шкафах. Это не потребует много времени, зато обновит интерьер.

Если замена столешницы невозможна, можно покрасить ее специальной краской или временно замаскировать большую часть рабочей поверхности доской, изготовленной на заказ. Такая доска добавит кухне уюта и защитит поверхность.

Идеи для обновления спальни

Самый простой способ обновить спальню — сменить постельное белье. Это не только освежит интерьер, но и добавит комфорта. Новый ковер также добавить уют.

Разместите его под кроватью так, чтобы он выступал из-под изножья. Либо используйте прикроватные коврики.

Освещение в спальне тоже играет важную роль. Замените абажуры на прикроватных лампах или повесьте стильный светильник на потолок, если позволяет высота. Наконец, используйте аксессуары для финальных штрихов. Пара подушек, плед или фотографии в новых рамках придадут комнате законченный вид.

Бюджетные обновления ванной комнаты

Ванная комната может заиграть по-новому даже без серьезных изменений. Чтобы плитка выглядела как новая, протрите ее, а швы можно обновить, что придаст ванной аккуратный и свежий вид. Также для обновления плитки можно использовать специальную краску. Наряду с этим простая замена смесителей и добавление нового комплекта полотенец мгновенно улучшат впечатление от комнаты.

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