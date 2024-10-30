FAVBET стал титульным партнером футзальной "Экстра-лиги" и Кубка Украины по футзалу

Компания FAVBET поддерживает Ассоциацию футзала Украины, став титульным партнером ведущих соревнований украинского футзала. В сезоне 2024/2025 мужская "Экстра-лига" будет иметь название "Favbet Экстра-лига", а FAVBET также будет поддерживать нынешний розыгрыш Кубка Украины по футзалу, официально будет называться "Favbet Кубок Украины".

Денис Якимов, Head of Sport Marketing в FAVBET, отметил: "Сегодня мы рады объявить о расширенном сотрудничестве с Ассоциацией футзала Украины. В этом году наши усилия будут направлены на поддержку местных команд, популяризацию футзала, а также на развитие фанатского комьюнити. Готовим много интересного на сезон 2024/25, следите за анонсами".

Партнерское соглашение между FAVBET и Ассоциацией футзала Украины заключено сроком 1 год, что позволит сохранить высокое качество соревнований и поддержать развитие национального футзала. Условия сотрудничества поддержали все руководители клубов-участников "Экстра-лиги".

Новое партнерство усиливает роль FAVBET как одного из самых больших спонсоров украинского спорта. Кроме поддержки Ассоциации футзала Украины компания активно сотрудничает с федерациями баскетбола, хоккея и фехтования, поддерживает ряд футбольных клубов и киберспортивную команду, спонсирует талантливых спортсменов.в

В 2023 году компания стала партнером Национальной платформы добросовестности спорта для борьбы с договорными матчами и спортивной коррупцией.