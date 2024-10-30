Оновити інтер’єр можна за невеликі гроші: робити ремонт не доведеться

Ось як можна зробити кожну кімнату краще

Оновлення інтер’єру – це не завжди великі витрати та ремонт. Деколи навіть невеликі зміни здатні освіжити житло і надати йому нового вигляду. Використовуючи правильні елементи декору та свіжі прийоми, можна значно змінити атмосферу в будинку, не починаючи капітальний ремонт, зазначає Homes to love.

Оновіть вітальню

Вітальня — це кімната, яка найчастіше використовується, тому меблі тут зношуються швидше. Щоб освіжити диван та крісла, можна скористатися послугами професійного чищення. Це надасть їм свіжого вигляду і прибере будь-які плями та потертості. Якщо оббивка вже неабияк поношена, її можна замінити. Або спробуйте приховати дефекти за допомогою чохла, який можна купити готовий або пошити на замовлення. Це обійдеться дешевше, ніж покупка нових меблів.

Також зверніть увагу на освітлення. Новий світильник або кілька бра оновлять кімнату і стануть центральною деталлю в інтер’єрі.

Доступні оновлення для кухні

Кухня це ще одна зона, яку легко оновити без серйозного ремонту. Якщо дверцята шаф потьмяніли або втратили колишній вигляд, спробуйте пофарбувати їх, або використовуйте спеціальну плівку, яку можна нанести на поверхню. Ще одна недорога, але ефективна зміна – заміна ручок на шафах. Це не вимагатиме багато часу, зате оновить інтер’єр.

Якщо заміна стільниці неможлива, можна пофарбувати її спеціальною фарбою або тимчасово замаскувати більшу частину робочої поверхні дошкою, виготовленою на замовлення. Така дошка додасть кухні затишку та захистить поверхню.

Ідеї для оновлення спальні

Найпростіший спосіб оновити спальню – змінити постільну білизну. Це не тільки освіжить інтер’єр, а й додасть комфорту. Новий килим також додасть затишок. Розмістіть його під ліжком так, щоб він виступав з-під підніжжя. Або використовуйте приліжкові килимки.

Освітлення у спальні теж відіграє важливу роль. Замініть абажури на лампах біля ліжка або повісьте стильний світильник на стелю, якщо дозволяє висота. Зрештою, використовуйте аксесуари для фінальних штрихів. Пара подушок, плед або фотографії в нових рамках нададуть кімнаті закінченого вигляду.

Бюджетні поновлення ванної кімнати

Ванна кімната може заграти по-новому навіть без серйозних змін. Щоб плитка виглядала як нова, протріть її, а шви можна оновити, що додасть ванній акуратний та свіжий вигляд. Також для поновлення плитки можна використовувати спеціальну фарбу. Поряд із цим проста заміна змішувачів та додавання нового комплекту рушників миттєво покращать враження від кімнати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розставити кольорові акценти у вітальні.