Рада оставила прокуроров без повышения зарплат

Прокуроры останутся с предварительными зарплатами

Верховная Рада Украины отменила запланированное повышение зарплат прокурорам. За соответствующую правку №155 проголосовали 242 народных депутата.

Ранее, Комитет Верховной Рады планировал увеличить зарплаты прокурорам на 37% в бюджете 2025 года. О результатах голосования сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

Детали правки

Предварительно бюджетный комитет парламента рассматривал предложение об увеличении расходов на оплату труда прокуроров до 13,3 миллиарда гривен в 2025 году. Это превосходило текущие характеристики на 25%.

По словам народного депутата Нины Южаниной, попытки сократить такие расходы во время заседания бюджетного комитета оказались неудачными. Лоббирование интересов прокуроров в парламенте осуществляли представители Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Народный депутат Ярослав Железняк ранее выражал обеспокоенность по поводу инициативы повышения зарплат прокурорам. Он отметил несоответствие такого шага на фоне недавнего повышения налогов.

В проекте бюджета на 2025 год первоначально предполагалось существенное увеличение финансирования для органов прокуратуры. Однако после публичного обсуждения и критики со стороны парламентариев правка о повышении зарплат прокурорам не нашла поддержки в сессионном зале.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в Украине массово увольняются прокуроры после скандалов с заоблачными пенсиями. Только за сутки по меньшей мере шесть руководителей облпрокуратур написали заявления.