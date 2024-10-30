В Киевской и ряде других областей объявили тревогу: что известно (обновлено)

Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении

Днем 30 октября в Киевской, Черниговской, Сумской областях объявили сигнал воздушной тревоги. Это связано с угрозой возможной атаки со стороны российских военных.

В мониторинговых пабликах сообщили о зафиксированной цели через Сумскую область на Черниговщину. Эти области и Киевщина находятся сейчас под угрозой.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — сказали в Воздушных силах Украины.

В связи с появившейся опасностью обстрела, всех жителей областей, где объявлена тревога, просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 30 октября в Киеве прогремели мощные взрывы. Противовоздушная оборона отражала атаку российских беспилотников, которые пытались атаковать столицу. По данным мониторинговых каналов, Киев этой ночью атаковали от 7 до 10 беспилотников. В одном из районов в результате падения обломков начался пожар. На место были направлены спасатели.