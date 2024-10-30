Своей обязанностью премьер считает посетить парад на 9 мая в Москве в следующем году

Премьер Словакии Роберт Фицо дал телеинтервью российской топ-пропагандистке Ольге Скабеевой, в котором сделал ряд заявлений, которыми подыгрывал нарративам Кремля. В частности, он говорил о войне, Западе и сделал заявление о параде на 9 мае в Москве в следующем году.

В ходе беседы с пропагандисткой Фицо заявил, что Запад якобы устал от войны. А помощь Украине дают якобы для того, чтобы та прекратить трогать страны с этим вопросом.

"В ЕС говорят украинцам: "Вот вам оружие, вот вам деньги, сражайтесь, только не надоедаете нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", – заявил Фицо.

Поскольку Франция и Германия, например, продолжают предоставлять оружие, Фицо сказал следующее:

"Те, кто поддерживал эту войну с самого начала, не хотят признать ошибку или ошибку".

При этом, Фицо утверждает, что "сегодня абсолютно ясно, что в апреле 2022 года на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

Премьер взялся также комментировать План победы Зеленского. Поддерживает все планы, в которых есть слово "мир". По его словам, лучше два года вести переговоры, чем "позволить солдатам два года убивать друг друга".

"Однако сегодня это уже не мирный план. Это уже не какая-то "формула мира", – заявил премьер.

На теме о подрыве газопроводов "Северный поток", Фицо назвал "чепухой" версию о том, что диверсию якобы совершили украинские офицеры.

Кроме того Фицо заявил, что считает своей "личной обязанностью" в следующем году поехать в Москву на парад победы 9 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Фицо выступил против предоставления Украине права бить дальнобойным западным оружием по России. В своей речи он даже намекнул на ракетный удар по Брюсселю.