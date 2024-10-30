Как Украине пережить "трения" с Орбаном: политолог дал три совета

Брюссель постоянно ставит Венгрию на место, говорит политический эксперт.

У Украины есть определенные проблемы в отношениях с Венгрией, которую возглавляет пророссийски настроенный премьер Виктор Орбан. Однако мы должны спокойно реагировать на его антиукраинские заявления и понимать, что все недемократические режимы в Центральной Европе будут сменены. Поэтому нашим политикам и экспертам следует изучать внутреннюю ситуацию в Будапеште и пропагандировать свою точку зрения, чтобы со сменой политического ландшафта использовать ее с пользой для Киева.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог, заведующий кафедрой международных отношений Национального университета "Киево-Могилянская академия" и директор Школа политической аналитики НаУКМА Максим Яковлев.

— Власть в этой стране не вечна, но мы понимаем, что такое информационное влияние, зомбирование населения, искаженные нарративы и медийный ландшафт. Есть еще довольно специфическая вещь — страх перед Россией, хотя Орбан когда-то разными способами и упоминал, что нельзя россиянам прощать вторжение [в Венгрию в 1956 году], — говорит политолог.

По его словам, Киеву очень важно знать контекст происходящего в соседних Венгрии, Словакии и Румынии.

— У этих политических режимов однозначно проблемы. Кстати, Брюссель ставит Венгрию на место не только за позицию по отношению к Украине, но и за то, что там есть проблемы с верховенством закона, проблемы с судами и т.д.. Это нужно тоже учитывать, потому что в перспективе власть в этих странах может смениться, — подчеркнул политический эксперт.

Я думаю, Орбан, котрого откровенно зафукали в Грузии, теперь будет больше бояться народного гнева и уличных протестов. И это вполне возможно. И еще один момент важен — нам действительно нужно думать о перспективе, как Украине проводить свою информационную политику. Потому что российская пропаганда мощно "промывает мозги", работает с политиками в Словакии и Венгрии, где есть положительный сантимент к россиянам, — напомнил Максим Яковлев.

Однако он добавил, что это сложно и даже морально тяжело, поскольку в Украине думали, что власти Венгрии, Словакии (как части Чехословакии, которая в 1968 году также пострадала от советского вторжения) и Грузии будут лучше понимать нашу позицию по отношению к России. Ведь именно там Россия "тренировалась" на нервах цивилизованного мира, проверяла, можно ли ворваться в другую страну и оккупировать ее.

Напомним, "Телеграф" писал, что у Орбана появился серьезный конкурент — политический новичок, юрист Петер Мадяр, возглавляющий оппозиционную венгерскую партию TISZA.