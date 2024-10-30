Испания уходит под воду: из-за масштабного наводнения погибли десятки людей (фото, видео)

Личности погибших устанавливают

Юг и восток Испании накрыли проливные дожди, которые привели к наводнениям. В стране отменили авиарейсы и перекрыли движение поездов. В результате непогоды погибли более 50 человек.

Об этом пишет газета El Pais. Отмечается, что десятки людей ждут спасения после того, как провели ночь, забираясь на грузовики, объекты инфраструктуры или застряв в своих транспортных средствах.

Согласно данным оперативно-координационного центра МВД Испании, с 29 октября в результате наводнения погиб 51 человек. В настоящее время личности погибших устанавливают.

Особенно интенсивны дожди во внутренних районах провинции Валенсия, где закрыты несколько дорог – также в Теруэле, Андалусии и Кастилии-Ла-Манче – и приостановлено движение поездов.

Пострадала и провинция Альбасете, где шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Сегодня утром ураган проливного дождя переместился на север общины, особенно в провинции Кастельон, Куэнка и Теруэль.

Из-за сильных дождей и мощного ветра 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Валенсии, были перенаправлены в другие города. Еще 10 рейсов отменены.

Национальный оператор железнодорожной инфраструктуры ADIF заявил, что остановил движение высокоскоростных поездов между Мадридом и восточным портом Валенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре текущего года северная Италия вслед за другими странами пострадала от разрушительной стихии. Шторм "Борис" добрался до Апеннинского полуострова.