Атака по университету Путина в Чечне: появилось спутниковое фото, а Кадыров заявил о гибели украинских пленных

Это была первая атака по цели на территории Чечни за время полномасштабной войны в Украине

В сети появился спутниковый снимок здания Российского университета спецназа имени российского президента Владимира Путина в Гудермесе после атаки беспилотников. На нем виден дым, который поднимается от крыши здания.

Соответствующий кадр публикует "Радио Свобода". Отмечается, что он был сделан в 10 часов 10 минут утра по местному времени.

Это была первая атака по цели на территории Чечни за время полномасштабной войны в Украине. Украинские источники выдвинули версию, что дрон мог быть запущен с территории соседнего Дагестана, а атака связана с конфликтом вокруг маркетплейса "Вайлдберриз".

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале написал, что в результате удара якобы погибли украинские пленные, которые содержались в этом здании.

"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. НО! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам", — заявил он.

При этом Кадыров утверждает, что к инциденту якобы причастна Украина и угрожает ей "возмездием".

Важно указать, что официально в Украине не комментировали данное происшествие. Данных о том, что там находились украинские пленные, также нет. Таким образом, это может быть обыкновенной выдумкой Кадырова, чтобы обвинить Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский Железногорск подвергся масштабной атаке "неизвестных беспилотников". Местные власти заявили, что их якобы сбили.