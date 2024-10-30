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Тайные переговоры с РФ, атака на Киев и взрывы под Курском: главное на утро 30 октября

Автор
Денис Подставной
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Главные новости на утро 30 октября
Главные новости на утро 30 октября

Главные новости утра 30 октября

Утро 30 октября выдалось насыщенным на новости. Оно началось со взрывов по обе стороны границы Украины, а также с громких слухов, касающихся переговоров.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Атака на Киев

В ночь на среду, 30 октября, россияне атаковали Киев беспилотниками. К сожалению, не обошлось без разрушений и раненых. Из-за падения обломков произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома в Соломенском районе.

Всего пострадали 9 жителей многоэтажки, среди них ребенок. Из дома были эвакуированы 18 человек. На месте работали спасатели, а фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, показал последствия атаки.

"Шоу" дронов в Курской области

Этой же ночью громко было и на территории страны-агрессора. Российская Курская область подверглась масштабной атаке "неизвестных беспилотников", которые, по заверениям местных властей, якобы были сбиты. Однако "обломки" нанесли немало ущерба городу Железногорск. В частности, начался пожар во дворе одного из многоэтажных домов – там был поврежден фасад и припаркованные автомобили.

Слухи о переговорах Украины и России

По данным FT, Украина и Россия могут тайно вести предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Источники издания среди высокопоставленных украинских чиновников отметил, что Киев хочет возобновить переговоры с посредничеством Катара. Впрочем, пока нет оснований полагать, что они к чему-либо приведут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Подмосковье загорелся важнейший НИИ.

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#Украина #Война