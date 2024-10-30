Тайные переговоры с РФ, атака на Киев и взрывы под Курском: главное на утро 30 октября

Главные новости утра 30 октября

Утро 30 октября выдалось насыщенным на новости. Оно началось со взрывов по обе стороны границы Украины, а также с громких слухов, касающихся переговоров.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Атака на Киев

В ночь на среду, 30 октября, россияне атаковали Киев беспилотниками. К сожалению, не обошлось без разрушений и раненых. Из-за падения обломков произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома в Соломенском районе.

Всего пострадали 9 жителей многоэтажки, среди них ребенок. Из дома были эвакуированы 18 человек. На месте работали спасатели, а фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, показал последствия атаки.

"Шоу" дронов в Курской области

Этой же ночью громко было и на территории страны-агрессора. Российская Курская область подверглась масштабной атаке "неизвестных беспилотников", которые, по заверениям местных властей, якобы были сбиты. Однако "обломки" нанесли немало ущерба городу Железногорск. В частности, начался пожар во дворе одного из многоэтажных домов – там был поврежден фасад и припаркованные автомобили.

Слухи о переговорах Украины и России

По данным FT, Украина и Россия могут тайно вести предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Источники издания среди высокопоставленных украинских чиновников отметил, что Киев хочет возобновить переговоры с посредничеством Катара. Впрочем, пока нет оснований полагать, что они к чему-либо приведут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Подмосковье загорелся важнейший НИИ.