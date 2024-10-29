Яркий лайфхак для крутого интерьера: дизайнеры назвали два трюка для гостиной

Как добавить в гостиную цветные акценты

Цвета – это мощный инструмент в руках дизайнера интерьера. Мы рассказывали, какой вид обоев лучше подходит для кухни. Теперь расскажем, как расставить цветные акценты в гостиной.

На forbes.com рассказали о двух базовых лайфхаках. С одним из них ваша гостиная точно приобретет стильный вид. Это касается цвета стен и выбора дивана.

Цветной акцент на обоях

С помощью обоев можно легко добавить цвет или яркий узор. Даже не обязательно делать это с целой комнатой – просто создайте одну акцентную стену. Еще один очень интересный вариант – использовать обои внутри ваших встроенных полок или стеллажей.

Как сделать яркий акцент на стене

Трюк с ярким диваном

Этот лайфхак выручит вас, если в вашем дизайне использованы преимущественно нейтральные оттенки, и вы не планируете это менять. Диван станет ярким "островом", за который будет придираться глаз. Зона отдыха скоро станет элементом, который будет привлекать взор, но не будет перегружать комнату.

Итак, выберите тот вариант, который вам нравится больше — и вперед к красочным изменениям. Также мы рассказывали, какая вытяжка будет самой модной в 2025 году.