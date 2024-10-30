Только восемь признанных: сколько наследников у Диего Марадоны и как они выглядят (фото)

Футболист оставил после себя небольшое наследство

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сегодня мог бы отпраздновать свое 64-летие. К сожалению, в ноябре 2020 года выдающийся спортсмен умер из-за остановки сердца.

Марадона отличался не только успешной карьерой, но и бурной личной жизнью и большой семьей. "Телеграф" рассказывает о детях знаменитого футболиста и как они сейчас выглядят.

У Диего осталось как минимум восемь детей и один внук. С первой любовью Клаудией Вильяфанья футболист познакомился в 1977 году. Лишь в 1989 году они решили пожениться. Пригласили молодожены на торжество, которое обошлось примерно в 2 миллиона долларов, полтора тысяч человек.

Марадона часто изменял Клаудии, и в 1986 году родился его первый внебрачный сын, Диего Синагра. Лишь в 2016 году, когда ему исполнилось 30 лет, он смог добиться признания отца. На днях Диего возглавил испанский футбольный клуб "Ибарра".

От брака с Клаудией у них родились две дочери: Дальма Нерея в 1988 году и Джаннина Динора в 1989 году. В 1998 году пара рассталась. Официальный развод Диего и Клаудиа оформили лишь в 2003 году, после чего смогли сохранить дружеские отношения. Бывшая жена даже стала агентом футболиста.

Клаудия Вильяфанья справа. Фото: Getty Images

В начале 1996 года от случайной связи с официанткой Валерией Сабалайн родилась Яна (Хана). Однако Марадона признал ее своей дочерью только в 2014 году. Девушка работает моделью.

С 2005 года Марадона состоял в других серьезных отношениях с молодой учительницей физкультуры Вероникой Охедой. Она пережила две беременности, обе закончились потерей ребенка, прежде чем в 2013 году у нее родился сын. Диего Фернандо появился на свет уже после разрыва пары, и Марадона признал его только спустя месяц.

Фернандо с мамой Вероникой. Фото: instagram.com/revistacaras

По меньшей мере еще три сына Марадоны проживают на Кубе, где он некоторое время проходил лечение от кокаиновой зависимости (2000-2005). Возможно, у него есть и другие дети, однако официально признаны только восемь.

У Марадоны также есть внук по имени Бенжамин, который родился в 2009 году у его старшей дочери Джаннины в браке с футболистом Серхио Агуэро. Крестный у мальчишки — сам Лионель Месси.

Бенжамин з дедом Диего. Фото: instagram.com/maradona

Наследство Диего Марадоны

Футболист оставил за собой сложное финансовое наследие. У Марадоны была большая семья: за годы романтических отношений с шестью различными женщинами он стал отцом как минимум восьми детей. Сайт Celebrity Net Worth, который занимается финансовой информацией о знаменитостях, оценивает наследство Диего на момент его кончины всего в 500 тысяч долларов. Это не считая недвижимость, авто звезды и украшения. За свою бурную и скандальную жизнь футболист оброс долгами и даже был должен государству.

Напомним, что знаменитого футболиста не стало 4 года назад. Ранее мы писали, как выглядел в молодости Диего Марадона и что известно о его карьере.