Близнецам — душевное равновесие, Тельцам — несправедливость: гороскоп Таро на 9 января 2025 года

Кому улыбнется удача, а кому стоит быть осторожнее

9 января некоторые знаки столкнутся с трудностями и несправедливостью, в то время как другие смогут открыть для себя новые возможности и получить шанс на успех. Этот день потребует терпения, внимательности и внутреннего равновесия.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на 9 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Телец — перевернутая Справедливость

Удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Близнецы — Влюбленные

Эта карта говорит, что в этот день Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Рак — Рыцарь пентаклей

Эта карта обещает, что четверг будет спокойным, но продуктивным и успешным в финансах днем. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей. Принятое в этот день решение будет правильным.

Лев — перевернутая Смерть

Пусть вас не пугает название карты и ее положение. В этом случае она означает, что Вы, скорее всего, будете противиться переменам, которые неизбежны. Также в этот день вероятны незначительные потери или мелкие неприятности, но в глобальном плане это ничего не изменит. Карта советует не сопротивляться неизбежному. Тогда у Вас получится выйти на новый уровень.

Дева — перевернутый Паж мечей

В этом положении карта указывает на козни, хитрые проделки, препятствия в делах, придирки к мелочам и конфликты. Постарайтесь не открывать душу посторонним и быть начеку, чтобы не попасть в ловушку.

Весы — перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.

Скорпион — перевернутая Четверка кубков

В обычном положении эта карта говорит об отрешении от мира и переоценке ценностей, однако ее перевернутое положение указывает на то, что Вы наконец готовы направиться навстречу приключениям и новым шансам, открыться для новых чувств, надежд и эмоций.

Стрелец — перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в четверг Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Козерог — Королева кубков

Это чувственная, ранимая и эмоциональная королева, ценящая покой, домашний уют и своих близких. Иногда она может через чур близко к сердцу воспринимать окружающий мир и страдать от этого. Потому совет Вам от карты — посвятите этот день близким, берегите свои нервы и позанимайтесь творчеством.

Водолей — Император

Если у вас было какое-то важное дело, которое вы откладывали и сомневались, что сможете решить его, — сейчас самое время за него взяться, ведь Император обещает, что у вас получится все, за что бы вы не взялись.

Рыбы — перевернутая Королева мечей

Карта говорит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством. Это может быть направлено как против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, день может преподнести малоприятные сюрпризы.