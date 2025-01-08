Близнюкам – душевна рівновага, Тельцям – несправедливість: гороскоп Таро на 9 січня 2025 року

Кому пощастить, а кому варто бути обережнішим

9 січня деякі знаки постануть перед труднощами та несправедливістю, тоді як інші зможуть відкрити для себе нові можливості та отримати шанс на успіх. Цей день вимагатиме терпіння, уважності та внутрішньої рівноваги.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на 9 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що ви залишите позаду старі проблеми й знайдете спокій. Слухайте свій внутрішній голос.

Тілець — перевернута Справедливість

Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Близнюки — Закохані

Ця карта каже, що цього дня Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Рак — Лицар пентаклів

Ця карта обіцяє, що четвер буде спокійним, але продуктивним та успішним у фінансах вдень. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети. Ухвалене у цей день рішення буде правильним.

Лев — перевернута Смерть

Нехай вас не лякає назва карти та її положення. У цьому випадку вона означає, що Ви, швидше за все, будете чинити опір змінам, які неминучі. Також у цей день можливі незначні втрати чи дрібні неприємності, але у глобальному плані це нічого не змінить. Карта радить не чинити опір неминучому. Тоді Вам вдасться вийти на новий рівень.

Діва — перевернутий Паж мечів

У цьому положенні карта вказує на підступи, хитрі витівки, перешкоди у справах, причіпки до дрібниць та конфлікти. Постарайтеся не відкривати душу стороннім і бути напоготові, щоб не потрапити в пастку.

Терези — перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні та схильні тікати від реальності.

Скорпіон — перевернута Четвірка кубків

У звичайному положенні ця карта говорить про відмову від світу і переоцінку цінностей, однак її перевернуте становище вказує на те, що Ви нарешті готові попрямувати назустріч пригодам та новим шансам, відкритися для нових почуттів, надій та емоцій.

Стрілець — перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у четвер Ваше матеріальне щастя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання документів та фінансових ризиків.

Козоріг — Королева кубків

Це чуттєва, вразлива і емоційна королева, що цінує спокій, домашній затишок та своїх близьких. Іноді вона може надто близько до серця сприймати навколишній світ і страждати від цього. Тому порада Вам від карти – присвятіть цей день близьким, бережіть свої нерви та позаймайтеся творчістю.

Водолій — Імператор

Якщо у вас була якась важлива справа, яку ви відкладали й сумнівалися, що зможете вирішити її, — зараз саме час взятися за неї, адже Імператор обіцяє, що у вас вийде все, за що б ви не взялися.

Риби — перевернута Королева мечів

Карта каже, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством та підступністю. Це може бути спрямоване проти Вас від іншої людини, так і виходити від Вас самих. Наберіться терпіння, день може зробити неприємні сюрпризи.