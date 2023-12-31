Победы и мира Украине! Поздравления с Новым 2025 годом в открытках и картинках

Картинки и открытки для поздравления близких

В скором времени украинцев ждет долгожданный праздник Нового года. Все мы надеемся, что символ 2025 — Зеленая Деревянная Змея — принесет нам победу в войне с российскими врагами и подарит мирное небо над головой.

Новый год — это особый праздник, который сопровождается загадыванием желаний, теплыми посиделками с родными или друзьями, смакованием блюд. Уже третий год подряд миллионы украинцев будут желать только одного — победу в войне с Россией и мир, которого мы все так ждем. Каждый из нас хочет, чтобы в 2025 году закончилась страшная война страны-агрессора против Украины, но на справедливых для нашей страны условиях.

Проявите любовь, заботу и внимание близких в этот день, поздравив их с праздником. Телеграф подготовил подборку праздничных открыток и картинок, чтобы вы могли отправить близким людям в соцсетях и мессенджерах.

Картинки с Новым годом 2025 з пожеланиями мира и победы Украины

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