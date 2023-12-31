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Перемоги та миру Україні! Привітання з Новим 2025 роком у листівках та картинках

Автор
Вікторія Козар ,
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Автор
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З Новим роком, українці!
З Новим роком, українці!. Фото Колаж "Телеграфу"

Картинки та листівки для привітання близьких

Незабаром українців чекає довгоочікуване свято Нового року. Всі ми сподіваємось, що символ 2025 — Зелена Дерев’яна Змія — принесе нам перемогу у війні з російськими ворогами та подарує мирне небо над головою.

Новий рік — це особливе свято, яке супроводжується загадуванням бажань, теплими посиденьками з рідними чи друзями, смакуванням страв. У цю ніч люди милуються своїми прикрашеними ялинками, оселями, згадують рік, що минає та вірять у краще. Вже третій рік поспіль мільйони українців бажатимуть лише одного — перемогу у війні з Росією та мир, на який ми всі так чекаємо. Кожен з нас хоче, аби у 2025-му році закінчилась страшна війна країни-агресорки проти України, але на справедливих для нашої країни умовах.

Проявіть любов, турботу та увагу близьким людям у цей день, привітавши їх зі святом. "Телеграф" підготував добірку святкових листівок та картинок, щоб ви могли відправити близьким людям у соцмережах та месенджерах.

Картинки з Новим роком 2025 з побажаннями миру і перемоги

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З Новим 2025 роком!
Побажання у Новий рік
Картинка з Новим роком
Миру та перемоги у Новий рік
Вітаємо з Новим роком!
Картинка з побажанням у Новий рік
Листівка з Новим роком
Картинка з Новим роком!
Картинка з побажанням перемоги і миру
Побажання у Новий 2025 рік
Картинка з Новим роком

Раніше "Телеграф" розповідав про китайський гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що на вас чекає у Новому році.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Новий рік 2024