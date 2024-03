Звезды "Иронии судьбы" не стало в возрасте 89 лет

В России на 90 году жизни скончался российский актер театра и кино Александр Ширвиндт. Скончался мужчина в больнице.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на художественного руководителя московского Театра сатиры Сергея Газарова. "Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю", — заявил Газаров.

Сообщается, что в прошлом году у артиста была обнаружена нестабильная стенокардия без повреждения сердечной мышцы.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году завершил обучение в Театральном училище имени Щукина и присоединился к труппе Театра-студии киноактера. Того же года дебютировал на большом экране в фильме "Она вас любит!". С марта 1970 года начал активно работать в Московском академическом театре сатиры, а в 2000 году был назначен его художественным руководителем. В октябре 2021 года Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, а на посту художественного руководителя театра его сменил Газаров.

Известен по ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Принцесса цирка", "Вокзал для двоих", "Самая обаятельная и привлекательная", "Искусство жить в Одессе", "Роковые яйца" и другие картины.

Ширвиндт включен в базу данных "Миротворца" из-за незаконного проведения гастрольных выступлений на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Ранее сообщалось, что в 74 года умер автор легендарного хита All by myself Эрик Кармен. Об этом сообщила семья артиста.