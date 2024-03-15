Ездил в Крым, был в "Миротворце" и молчал о войне: что говорил Александр Ширвиндт об Украине в последние годы жизни

После 24 февраля 2022 года российский актер хранил молчание, но вскоре дал несколько комментариев

Не стало известного российского актера театра и кино Александра Ширвиндта, он умер в 89-летнем возрасте. Звезде "Иронии судьбы" был запрещен въезд в Украину, из-за чего он чувствовал "физиологическую потерю", скучая по Киеву и Одессе.

"Телеграф" вспомнил, что говорил актер об Украине и войне. Он ездил в Крым, что послужило поводом для запрета на въезд, а аннексированный Крым называл территорией, которая, по его мнению, не принадлежит ни России, ни Украине.

Ширвиндт был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец", где фигурируют имена пособников террористов и лица, признавшие аннексию Крыма РФ или посетившие его без разрешения Украины. Однако он неоднократно отмечал, что Украина для него имеет большое значение.

После 24 февраля 2022 года российский актер хранил молчание, но вскоре дал несколько комментариев.

Он говорил, что война в Украине – это конфликт цивилизаций. "Украина – это больше, чем просто географическое образование – она представляет европейские ценности, демократию, свободу, в то время как Россия выступает за авторитаризм, империализм".

Также он подчеркнул: "Мы не можем игнорировать историю здесь. В течение веков Россия пыталась доминировать над своими соседями, часто под видом защиты от "западного упадка". Этот последний шаг ничем не отличается".

Добавим, что актер прекрасно сыграл в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Вокзал для двоих", "Самая обаятельная и привлекательная", "Искусство жить в Одессе".

Ранее "Телеграф" писал, что умер телеоператор Юрий Бордаков, создавший трилогию "Чернобыль". Настоящим вдохновением для Юрия была работа в студии "Укртелефильм".