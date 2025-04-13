В Одессе в квартире взорвался самокат: пожар тушили почти полсотни пожарных (фото, видео)

Из горящего помещения спасли двух человек

В Одессе днем 13 апреля произошел взрыв в одной из жилых квартир. Предварительно установлено, что причиной стала авария в работе аккумулятора электрического самоката.

Об этом информирует пресс-служба областного подразделения ГСЧС в Facebook. Отмечается, что инцидент произошел в проулке Анатра (Вишневского), что в Хаджибейском районе Одессы.

Спасатели сообщили, что пожар повредил три квартиры и четыре балкона. Во время тушения возгорания были эвакуированы мужчина и женщина 1984 года рождения. Мужчину пришлось госпитализировать.

Всего пожар раскинулся на площади в около 100 квадратных метров, а к тушению огня привлекли 9 единиц техники и 40 человек личного состава.

В сети также показали фото и видео пожара. На одном из снимков видно, что квартиры на верхнем этаже получили существенные повреждения.

Как сообщалось ранее, в Канаде в Торонто сгорело заведение "Галі Балуваної" ("Multicook"). Полиция расследует инцидент, ведь есть вероятность, что это был поджог. Владелец утверждает, что кто-то посреди ночи кинул в здание "коктейль Молотова".