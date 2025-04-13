Школьник в Сумах спас людей из горящего автобуса во время обстрела РФ
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Парень учится в 8 классе
В Сумах во время вражеского обстрела парень спас людей в рейсовом автобусе. Несмотря на ранение, юноша своим ударом разбил стекло, выпрыгнул и разблокировал входную дверь, спасая других.
Об этом сообщили на странице школы №4 в Сумах. Речь идет о Кирилле Ильяшенко.
Парень через разбитое окно выбрался из охваченного огнем транспорта и помог спастись другим пассажирам, еще живым.
"Этот героический поступок достоин благодарности и уважения. Кирилл, мы гордимся тобой и твоим мужеством! Быстрейшего тебе выздоровления, наш Герой", — пишут на странице заведения.
Как рассказал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, Кирилл получил ранения — три осколка попали в голову. Один из них врачам уже удалось достать. Сейчас парень находится под наблюдением медиков.
Как рассказала мама мальчика Марина, Кирилла еще будут обследовать медики. У женщины же лицо посечено стеклом, угрозы здоровью нет, ее отпустили домой, пишет Украинская правда.
Кирилл учится в 8 классе Сумской школы №4, а также воспитанник ДЮСШ "Факел", где занимается свободной борьбой.
В результате атаки большинство пассажиров автобуса и водитель погибли.
Обстрел Сум 13 апреля — что известно
Напомним, что враг атаковал город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.
Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор.
Также политолог рассказал, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных там не было.
Ранее "Телеграф" писал, что в результате ракетного удара по Сумам погибла целая семья с ребенком.