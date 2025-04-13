Школьник в Сумах спас людей из горящего автобуса во время обстрела РФ

Парень учится в 8 классе

В Сумах во время вражеского обстрела парень спас людей в рейсовом автобусе. Несмотря на ранение, юноша своим ударом разбил стекло, выпрыгнул и разблокировал входную дверь, спасая других.

Об этом сообщили на странице школы №4 в Сумах. Речь идет о Кирилле Ильяшенко.

Парень через разбитое окно выбрался из охваченного огнем транспорта и помог спастись другим пассажирам, еще живым.

"Этот героический поступок достоин благодарности и уважения. Кирилл, мы гордимся тобой и твоим мужеством! Быстрейшего тебе выздоровления, наш Герой", — пишут на странице заведения.

Семья Ильяшенко, посередине юный герой Кирилл. Фото — Алексей Ильяшенко

Как рассказал и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, Кирилл получил ранения — три осколка попали в голову. Один из них врачам уже удалось достать. Сейчас парень находится под наблюдением медиков.

Как рассказала мама мальчика Марина, Кирилла еще будут обследовать медики. У женщины же лицо посечено стеклом, угрозы здоровью нет, ее отпустили домой, пишет Украинская правда.

Кирилл учится в 8 классе Сумской школы №4, а также воспитанник ДЮСШ "Факел", где занимается свободной борьбой.

В результате атаки большинство пассажиров автобуса и водитель погибли.

Обстрел Сум 13 апреля — что известно

Напомним, что враг атаковал город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.

Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор.

Также политолог рассказал, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных там не было.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ракетного удара по Сумам погибла целая семья с ребенком.