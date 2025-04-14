Вот это да: Трамп открыл памятник самому себе в собственном гольф-клубе, как он выглядит

Подаренный монумент был установлен у поля для гольфа в резиденции американского президента в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп установил в своем гольф-клубе монумент самому себе. Статую он получил в подарок, прижизненный памятник американскому президенту очень понравился.

Об этом написал генеральный директор Sticker Mule и бывший кандидат в Конгресс Энтони Константино. Именно он подарил Трампу эту статую, которая получила название "Монумент неповиновения".

Константино является членом элитного гольф-клуба Трампа. Потому подаренный монумент был установлен у поля для гольфа в резиденции американского президента в Мар-а-Лаго. По словам Константино, Трамп "светился от гордости", увидев статую. Монумент высотой в семь футов (2,13 метра) изготовлен из бронзы и размещен на каменном постаменте. Также на монументе выгравировано имя дарителя – "Константино".

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп прошел плановое медицинское освидетельствование. Его личный врач Шон Барбабелла считает, что глава Белого дома находится в отличном состоянии. Сам Трамп заявил, что у него "широкая добрая душа" – мол, это все, что он может сказать о пройденном медицинском осмотре.

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