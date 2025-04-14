"Масло по 10 грн": украинка удивила сеть ценами на продукты, которые были 11 лет назад

"Телеграф" показал, сколько сейчас стоят популярные товары

Цены на продукты в Украине сейчас растут почти ежемесячно. А вот в 2014 году они стоили гораздо дешевле.

К такому выводу пришла женщина, которая опубликовала видео в Тике Тике. Автор mariyka_na_dache показала журнал со старыми ценами на товары в популярном магазине АТБ.

Акционный журнал был выпущен в июне 2014 года. Тогда популярное масло стоило 10 гривен. В 2025 году Минфин публикует цены на этот продукт и стоит он более 100 гривен.

Также женщина обратила внимание на цену мяса. Шашлык из свинины стоил 52 гривны, а сейчас 259 гривен.

Шампунь в 2014 году стоил 19 гривен, а сейчас можно найти за 100 гривен. Подгузники стоили тогда 128 гривен.

Также женщина показала, сколько в то время стоил детский самокат. В журнале цена стоит 200 гривен, а сейчас от 1500 гривен.

Также автор видео показала, сколько в то время в АТБ стоила мультиварка. Цена составляла 500 гривен, а сейчас в 2025 году – от 1500 гривен.

А надувную лодку тогда можно было приобрести за 180 гривен. Сейчас таких цен нет, поэтому стоит этот товар от 1800 гривен.

Украинцы сочинили свое мнение в комментариях. Вспомнили и то, что зарплаты были низкими, что лучше жилось при президенте Викторе Януковиче. Были и комментарии, что выплаты на детей составляли 860 гривен, такими же остались и в 2025 году.

Ранее "Телеграф" писал, насколько апрельские морозы ударят по ценам на продукты.