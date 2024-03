Помер актор Олександр Ширвіндт

Зірки "Іронії долі" не стало у віці 89 років

У Росії на 90 році життя помер російський актор театру та кіно Олександр Ширвіндт.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на художнього керівника московського Театру сатири Сергія Газарова. "Мені зателефонував Міша, син Олександра Анатолійовича, він помер у лікарні пів години тому. Як і що робитимемо, я поки не знаю", — заявив Газаров.

Повідомляється, що торік в артиста виявили нестабільну стенокардію без пошкодження серцевого м'яза.

Олександр Ширвіндт народився 19 липня 1934 року у Москві. У 1956 році завершив навчання у Театральному училищі імені Щукіна та приєднався до трупи Театру-студії кіноактора. Того ж року дебютував на великому екрані у фільмі "Вона вас кохає!". З березня 1970 почав активно працювати в Московському академічному театрі сатири, а у 2000 був призначений його художнім керівником. У жовтні 2021 року Ширвіндт став президентом театру сатири, а на посаді художнього керівника театру його змінив Газаров.

Відомий за ролями у фільмах "Іронія долі, або З легкою парою!", "Принцеса цирку", "Вокзал для двох", "Найчарівніша і найпривабливіша", "Мистецтво жити в Одесі", "Фатальні яйця" та інші картини.

Ширвіндт включено до бази даних "Миротворця" через незаконне проведення гастрольних виступів на території тимчасово окупованого Росією Криму.

