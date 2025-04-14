Праздник 14 апреля: что нельзя делать, чтобы не преследовали проблемы

Продолжается пост к Пасхе

Сегодня, 14 апреля, по новому стилю, верующие чествуют святого исповедника Мартина Турского, Папу Римского. До введения новоюлианского календаря это происходило 27 апреля.

Мартин жил в IV веке в Италии. Сначала мужчина был язычником, как и его отец. Однако впоследствии изменил свой выбор на христианство. В 649 году Мартина избрали седьмым папой Римским.

Мартин был против еретиков, и это не нравилось императору Констансу. Так он приказал убить мужчину, но наемник ослеп, только приблизившись к святому. Сначала Мартина планировали казнить, но, в конце концов, отправили в ссылку в Херсонес (современный оккупированный россиянами Крым). Там мужчина начал болеть и впоследствии скончался.

Мартин считается покровителем капелланства, поскольку он оторвал часть своего военного плаща, чтобы поделиться с нищим.

Традиции и приметы 14 апреля

В народе этот день называли Мартином Лисогоном. А все потому, что в это время лисы причиняли вред людям. В частности, охотились на кур, гусей, индеек. Считалось, что Мартин прогоняет лис из домашних хозяйств. Также начинается Страстная неделя Великого поста.

Если сегодня тепло – так будет все лето.

Падает дождь в этот день — урожая не ждите.

Утром красное солнце — будет очень ветрено.

Что нельзя делать 14 апреля

Продолжается пост до Пасхи, поэтому нельзя есть мясное и молочное.

Не стоит работать на земле, потому что урожая не будет.

Не обещайте того, что не выполните, потому что навлечете неприятности.

Все еще запрещено проводить застолья и гулянки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как питаться во время Великого поста. Есть некие ограничения.